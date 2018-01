Die 16-jährige mit den Pipi-Langstrumpf-Sommersprossen auf der Nase bezeichnet sich selbst als "romantische Emanze" und dann lacht sie unsicher, so wie wohl hunderttausende in einer westlichen Kultur aufgewachsene Teenager lachen würden, wenn sie sich mit Themen befassen müssen, die so weit weg sind von ihrem individuellen Erleben und doch mit der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...