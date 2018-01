Conexio will für 380.000 Euro den Geschäftsbereich Veranstaltung samt Marken von der Neuen Solarpraxis Neue Energiewelt AG übernehmen. Die Aktionäre müssten dem Verkauf auf einer außerordentlichen Hauptversammlung Mitte Februar noch zustimmen. Davon betroffen ist das Forum Neue Energiewelt, eines der wichtigsten Branchentreffpunkte in Deutschland. Die Solarpraxis Neue Energiewelt AG will ihr Veranstaltungsgeschäft mit dem "Forum Neue Energiewelt" sowie die dazugehörigen Marken "Neue Energiewelt" und "Forum Solarpraxis" an die Conexio GmbH verkaufen. Dies ist eine Tochtergesellschaft von Solar ...

