Innovative und außergewöhnliche Produkte auszeichnen, die in Glas verpackt sind: Das ist seit fünf Jahren die Idee der "Produktinnovation in Glas". Der diesjährige Bewerbungszeitraum startete am 1. Januar und endet am 31. März 2018. Die Nominierten werden am 17. Mai 2018 im Rahmen des Trendtag Glas in Hannover bekanntgegeben. Die Gewinner werden anschließend am Abend bei dem feierlichen Get-together mit einer gläsernen Trophäe ausgezeichnet. Die Teilnahme ist kostenlos.

Es gibt unzählig viele Lebensmittel und Getränke in Glasverpackungen: Von Mineralwasser, Limonaden und Co. über Gemüse bis hin zu Saucen oder Eis. Mit der Auszeichnung "Produktinnovation in Glas" möchte das Aktionsforum Glasverpackung außergewöhnliche und innovative Produkte ehren, die jedes Jahr neu auf den Markt kommen und in Glas verpackt sind. ...

