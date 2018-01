- Beschleunigung des Ausbaus des internationalen Sicherheitsgeschäfts -

Die NEC Corporation (NEC; TOKYO:6701) hat heute die Übernahme des britischen IT-Dienstleistungsunternehmens Northgate Public Services Limited (NPS) bekannt gegeben, wodurch der Ausbau des eigenen internationalen Sicherheitsgeschäfts beschleunigt werden soll. NEC kauft NPS für 475 Mio. GBP von der führenden internationalen Private-Equity-Gesellschaft Cinven. Die Übernahme soll voraussichtlich bis Ende Januar 2018 abgeschlossen sein.

Northgate Public Services wurde 1969 gegründet und entwickelt Software und Dienstleistungen für den öffentlichen Sektor, hauptsächlich im Vereinigten Königreich, und beschäftigt ca. 1.400 Softwareingenieure im Vereinigten Königreich und Indien. NPS arbeitet eng mit den britischen Polizei- und Regierungsbehörden zusammen, um seine Geschäftsplattform einem breiten Kundenkreis zugänglich zu machen, dem lokale Polizeikräfte, Finanzämter, Sozialversicherungsämter und Wohnungsbehörden angehören.

Das internationale Sicherheitsgeschäft von NEC profitiert von biometrischen Technologien, einschließlich Gesichtserkennungs- und Fingerabdruckerkennungstechnologien, die als die genauesten der Welt bewertet wurden (*1), und stellt Identifikationssysteme für mehr als 30 der staatlichen Polizeikräfte in den USA bereit (*2).

Die nachweisliche Erfolgsgeschichte von NEC mit mehr als 700 Systemen in über 70 Ländern auf der ganzen Welt, vor allem in Bereichen wie Identifikation und Einwanderungskontrolle, hat dazu beigetragen, Gemeinden sicherer zu machen.

"Wir sind stolz darauf, dass Northgate Public Services, eins der führenden britischen Technologieunternehmen, Teil der NEC-Gruppe wird", sagte Takashi Niino, President und CEO der NEC Corporation. "Mit dieser Übernahme will NEC den Einsatz der NPS-Technologien bei Polizeieinsätzen vorantreiben und stärken, neue Sicherheitslösungen auf der Grundlage einer gemeinsamen Geschäftsplattform etablieren und die internationalen Märkte weiter ausbauen, die sich weitgehend auf Länder innerhalb des Commonwealth konzentrieren."

"Dies ist eine sehr aufregende Zeit, um Teil von Northgate Public Services zu sein. Unsere Kollegen und unser Führungsteam haben in den letzten zwei Jahren unglaublich intensiv gearbeitet, um das Unternehmen betrieblich und finanziell in eine gute Verfassung zu bringen, sodass NPS für NEC eine äußerst attraktive Anlage ist. Dieser Geschäftsabschluss stellt einen Quantensprung in unserer Fähigkeit dar, unsere Kunden zu bedienen", sagte Stephen Callaghan, der CEO von Northgate Public Services.

"Durch den Zusammenschluss mit NEC können wir unseren bestehenden Kunden ab sofort eine breitere Palette an Dienstleistungen und Software anbieten und gleichzeitig in neue Regionen und Technologiebereiche expandieren. Ich möchte betonen, dass wir dies lediglich als den Beginn unserer nächsten Entwicklungsphase sehen. Die erhöhte Finanzkraft, die technische Leistungsfähigkeit und die Unterstützung, die NEC uns beim Zugang zu Märkten bietet, werden es uns ermöglichen, unsere Wachstumspläne erheblich zu beschleunigen, und ich blicke unseren zukünftigen Perspektiven begeistert entgegen."

Nach der Übernahme werden NEC und NPS gemeinsam an der Entwicklung und Bereitstellung von Sicherheitslösungen arbeiten, die die Lösungen und Technologien beider Unternehmen kombinieren. Insbesondere werden die Unternehmen die Vorteile der Biometrie-Technologie von NEC nutzen, um die Identitätsauthentifizierung bei Polizeieinsätzen und in Verwaltungsabläufen zu verbessern. Zusätzlich werden sie die innovativen KI-Technologien von NEC, "NEC the WISE" (*3), nutzen, um Sozialversicherungsbetrug aufzudecken und sicherzustellen, dass die Vorteile ordnungsgemäß verteilt werden. Die Unternehmen werden die Echtzeiterkennung von verdächtigen Personen und Unregelmäßigkeiten durch die NEC-Gesichtserkennung, Einbruchmeldung, Erkennung verdächtiger Objekte und andere Bildanalyseverfahren vermarkten. NEC wird darüber hinaus die Lösungen von NPS für Polizeieinsätze und Lösungen für die Verwaltung von Sozialwohnungen an Märkten außerhalb des Vereinigten Königreichs bewerben.

Diese Maßnahmen sollen zum Ausbau des Geschäfts mit Lösungen für den Sozialbereich beitragen und die Profitabilität im Sicherheitsgeschäft verbessern.

Anmerkungen: *1) http://www.nec.com/en/press/201703/global_20170316_01.html http://www.nec.com/en/press/201503/global_20150309_01.html *2) Laut Recherchen von NEC, Stand 9. Januar 2018 *3) Über NEC the WISE http://www.nec.com/en/global/ad/ai/campaign_v/

