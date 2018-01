Mainz (ots) - Woche 03/18



So., 14.1.



10.15 ZDF SPORTextra Wintersport . . .



Bitte geänderten Ablauf beachten: ca. 13.05 heute Xpress (HD/UT)



ca. 13:10 Alpiner Ski-Weltcup Slalom Herren, 2. Lauf Übertragung aus Wengen/Schweiz



ca. 14:20h Weltcup Nordische Kombination 10km Langlauf Zusammenfassung aus Val di Fiemme/Italien



ca. 14:35 Biathlon-Weltcup 12,5km Massenstart Damen Übertragung aus Ruhpolding



ca. 15:30 Weltcup-Skispringen Herren, 2. Durchgang Übertragung aus Tauplitz/Österreich



ca. 16:05 Langlauf-Weltcup Teamsprint Damen und Herren Zusammenfassung aus Dresden



ca. 16:30 Rodel-Weltcup Herren Zusammenfassung aus Oberhof



ca. 16:40 Bob-Weltcup Viererbob Zusammenfassung aus St. Moritz/Schweiz



Moderation im Studio: Rudi Cerne



Bitte streichen: "Para-Weltcup: Ski alpin" um 16.50 Uhr



Weltcup-Skispringen bei zdfsport.de: 1. Durchgang aus Tauplitz/Österreich ab 14.15 Uhr im Livestream



(Weiterer Ablauf ab 17.00 Uhr wie vorgesehen.)



Woche 07/18



So., 11.2.



9.03 sonntags Bitte Korrektur beachten: Fass mich an! Warum Berührung wichtig ist



Bitte streichen: nicht



