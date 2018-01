Liebe Leser,

Siemens ist zuletzt massiv nach oben geschossen. Die Aktie befindet sich auch weiterhin auf dem Weg gen Norden, meinen charttechnische Analysten mit Blick auf die Kursbewegungen in den Sitzungen seit Jahresanfang. Gewinne von 15 % oder mehr scheinen auch in kürzerer Zeit nunmehr möglich zu sein. Im Einzelnen: Die Aktie legt am heutigen Dienstag bis in den Nachmittag hinein um fast 1 % zu und konnte in den vergangenen Tagen insgesamt bereits ein Plus von 4 % für sich verbuchen. ... (Frank Holbaum)

