Ein Großteil des deutschen Privatvermögens steckt in Immobilien. Das Eigenheim kann auch ohne Verkauf das regelmäßige Einkommen im Ruhestand aufbessern. Was Hauseigentümer zur Immobilienrente wissen müssen.

Wenn die gesetzliche Rente und die Ersparnisse im Ruhestand nur für das Nötigste reichen, suchen die Betroffenen nach einem Ausweg. Oft übersehen sie dabei das Potenzial einer selbstgenutzten Immobilie. Die Bundesbürger besitzen immerhin Wohnimmobilien im Wert von rund 4,3 Billionen Euro. Durch den aktuellen Run aufs Betongold steigt deren Wert weiter an.

Um das Eigenheim zu Geld zu machen, ist es nicht zwingend nötig, es auf einen Schlag zu verkaufen. Stattdessen lässt sich die Immobilie auch verrenten. Allerdings müssen Hauseigentümer dabei eine Reihe von Vorschriften beachten. Es ist daher sinnvoll, sich vorher Rat bei einem Juristen und einem Steuerberater zu holen.

Ein Haus zu verrenten ist zwar keine Raketenwissenschaft. Dennoch sollten sich die Immobilieneigentümer über die Vor- und Nachteile von Umkehrhypothek und Leibrente schlau machen, bevor sie sich für ein Modell entscheiden. Die folgenden Fragen und Antworten geben einen ersten Überblick.

1. Wie lässt sich ein Eigenheim flüssig machen ohne auszuziehen?

In Deutschland gibt es vor allem zwei Modelle: die Leibrente und die Umkehrhypothek. Die Leibrente ist so etwas wie ein Ratenkauf für Immobilien. Die alten Eigentümer treten ihr Haus gegen lebenslange Zahlungen an die Käufer ab. Zusätzlich wird ein lebenslanges Wohnrecht für die Verkäufer vereinbart.

Die Umkehrhypothek hingegen ist ein Darlehen auf das Haus, dessen Wert ratenweise als Immobilienrente an die Eigentümer ausgezahlt wird. Getilgt wird das Darlehen mit dem Verkauf der Immobilie durch den Kreditgeber. Das ist in der Regel eine Bank oder eine Versicherung.

2. Für wen ist eine Leibrente geeignet?

Die Leibrente ist vor allem für Immobilieneigentümer geeignet, die bereits im Ruhestand sind oder kurz davor stehen. Weil die Leibrente an die Lebenserwartung der früheren Eigentümer geknüpft ist, steigt sie mit zunehmendem Lebensalter. Dieses Modell funktioniert nur, wenn die Käufer, in der Regel Angehörige, finanziell in der Lage sind, eine lebenslange Rente zu zahlen.

Da es dabei auch auf Vertrauen ankommt, sollte die Familie unbelastet von Streitigkeiten sein. Zudem sollte sich die Immobilie in einem guten Zustand befinden. Denn wer das Haus gegen Leibrente übernimmt, muss in der Regel auch für die Instandhaltung aufkommen. Kein Käufer würde sich darauf einlassen, eine marode Immobilie zu sanieren und dafür auch noch eine Rente zu zahlen.

3. Wie errechnet sich eine Leibrente auf eine Immobilie, wenn zusätzlich ein Wohnrecht vereinbart wird?

Wohnrecht und Leibrente mindern den Wert der übertragenen Immobilie. Dies ist bei der Rentenberechnung zu berücksichtigen. Um eine Leibrente zu kalkulieren, sind drei Schritte nötig:

a) Wert des Wohnrechts berechnen: Die Jahreskaltmiete wird mit dem Faktor für Lebenserwartung und Abzinsung multipliziert. Der Faktor wird jedes Jahr vom Bundesfinanzministerium sowohl für Frauen als auch Männer festgelegt. Sind die Verkäufer ein Paar aus Mann und Frau wird mit dem höheren Faktor für die Frau kalkuliert.

b) Restwert der Immobilie ermitteln: Vom Immobilienwert wird der Wert des Wohnrechts abgezogen. Der Restwert lässt sich verrenten.

c) Leibrente kalkulieren: Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...