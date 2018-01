Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt bleibt im neuen Börsenjahr im Hoch. Nach der am Vortag eingelegten Verschnaufpause kletterte der Leitindex SMI am Dienstag über die Marke von 9'600 Punkten auf ein neues Allzeithoch. Zudem gelang dem marktbreiten SPI erstmals in seiner Geschichte der Sprung über die 11'000 Punkte. Gestützt wurden die Indizes in erster Linie von der kräftigen Unterstützung der Schwergewichte Nestlé und Novartis. Der Optimismus der Investoren sei derzeit ungebrochen, hiess es im Handel.

Vor allem die vielversprechenden konjunkturellen Aussichten stimmen die Anleger optimistisch. Während in den USA keine "frischen" Konjunkturdaten auf dem Programm standen, wurden Arbeitsmarktzahlen aus Europa an der Börse gut aufgenommen. In der Eurozone erreichte die Arbeitslosigkeit dank der starken Entwicklung in Deutschland gar den tiefsten Stand seit fast neun Jahren. Derweil zeichnet sich in der Schweiz immer deutlicher der Fall der Arbeitslosenquote unter die Schwelle von 3% ab.

Der Swiss Market Index (SMI) beendete den Handel am Dienstag dank einem starken Schlussspurt mit 0,73% auf dem neuen Allzeithoch von 9'611,61 Punkten im Plus. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) zog um 0,72% auf 1'563,31 Zähler an und der breite Swiss Performance Index (SPI) gewann 0,76% auf 11'027,21 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln lagen am Ende 28 im Plus und nur zwei im Minus.

Am ...

