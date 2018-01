Von Doug Cameron

FRANKFURT (Dow Jones)--Boeing hat im vergangenen Jahr 763 Flugzeuge ausgeliefert und damit einen neuen Rekord aufgestellt. Der US-Flugzeugbauer erhielt im vergangenen Jahr zudem Nettoaufträge für 912 Maschinen. Der steigende Flugverkehr sorgt weiterhin für einen mehrjährigen Boom in der Airline-Industrie.

Der Auftragsbestand von Boeing und dem europäischen Konkurrenten Airbus reicht laut Analysten für die nächsten sechs oder sieben Jahre. Investoren legten den Fokus derweil immer mehr auf die Auslieferungszahlen und den Cashflow statt auf neue Flugzeugdeals, sagen die Marktbeobachter.

Im Jahr 2016 hatte Boeing 748 Maschinen in Kundenhand übergeben, 2015 waren es 762. Der Hersteller mit Sitz in Chicago wird die Fertigung seiner meistverkauften Boeing 737 in diesem Jahr um 5 auf 52 Jets pro Monat steigern und um weitere fünf im Jahr 2019. Die monatliche Produktion des 787 Dreamliners erhöht der Konzern von 12 auf 14 Maschinen.

Boeing und Airbus drängen zudem ihre Zulieferer zu besseren Konditionen und verlagern einige Produktionsaufgaben wieder ins eigne Haus, um Geld zu sparen und die Automatisierung zu fördern. Boeing hat seine Fertigung seit 2010 um rund ein Drittel gesteigert und gleichzeitig die Belegschaft in der Verkehrsflugzeugsparte um rund ein Drittel reduziert.

Im Einzelnen lieferte Boeing von der 737 mit einem Mittelgang 529 Maschinen aus, darunter 74 Stück von dem neuen Modell Max, sowie 136 Dreamliner. Von der Boeing 777, die ab 2020 durch ein neues Modell ersetzt werden soll, wurden 74 Flugzeuge ausgeliefert, zudem 14 Boeing 747-Jumbojets und zehn 767-Frachter.

Airbus veröffentlicht die Auftrags- und Auslieferungszahlen in der kommenden Woche.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/jhe

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2018 11:51 ET (16:51 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.