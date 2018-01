Der letzte Schritt im DAX fehlt - Continental sorgt für Begeisterung

Einmal mehr wurde es im DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) nichts mit einem Angriff auf das Allzeithoch. Unter anderem, weil auch die Wall Street etwas Fahrt herausgenommen hat. Allerdings haben wir zuletzt gesehen, dass Börsianer quasi aus dem Nichts das Tempo wieder erhöhen können.

Das war heute los. Von der Euphorie, die wir in der ersten Handelswoche des Jahres am deutschen Aktienmarkt sehen konnten, war auch am heutigen Dienstag nichts zu sehen. Daher bewegte sich der DAX kaum vom Fleck. Im Fokus stand unter anderem der Kampf um die Marke von 13.400 Punkten. Ein Angriff auf das Rekordhoch bei 13.525 Zählern blieb jedoch aus. Dabei zeigte sich der Euro im Vergleich zum US-Dollar erneut deutlich schwächer und lieferte somit eine Steilvorlage. DAX-Anleger konnten diese jedoch nicht nutzen. Zumal auch die Stimmung an der Wall Street zu Beginn des Dienstaghandels etwas abflachte.

Das waren die Tops & Flops. Die mit Abstand beste DAX-Performance lieferte heute Continental (WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004) ab. Die Aktie des Reifenherstellers und Automobilzulieferers legte in der Spitze knapp 8 Prozent an Wert zu und kletterte sogar auf ein neues Rekordhoch. Anleger feierten eine "Bloomberg"-Meldung, wonach das Unternehmen eine Aufspaltung prüfen würde.

