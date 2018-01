Der US-Dollar-Index (Kassakurs) steigt am Dienstag den dritten Tag in Folge und setzt damit die Erholungsbewegung von der Schlüsselunterstützung in der Kursregion um 91,75/80 fort. Heute erreichte er dank der breit angelegten Dollar-Stärke den höchsten Stand seit einer Woche. Die einzige Währung, die den DXY ausbremst, ist der Yen. Die japanische ...

