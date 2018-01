Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aufwärtsdynamik an den europäischen Aktienmärkten hat am Dienstag weiter nachgelassen. Der DAX schloss 0,1 Prozent im Plus bei 13.386 Punkten, und der Euro-Stoxx-50 notierte ebenfalls gut behauptet. Während der breite Markt nach der Rally der vergangenen Tage mit 600 Punkten Plus im DAX uneinheitlich tendierte, stützten starke Kursgewinne bei Conti die Stimmung in der gesamten Autobranche. Der Kurs von Conti schoss um gut 5 Prozent nach oben auf 251,30 Euro, damit markierte er neue Rekorde.

Grund war eine Kreise-Meldung um eine angebliche Aufspaltung des Unternehmens. "Solche Spekulationen hat es auch schon zu den Herstellern gegeben", sagte ein Händler. "Viele Anleger stürzen sich nun auf Auto-ETFs und treiben so die Kurse", ergänzte er. Der Stoxx-Branchen-Index der Auto-Aktien stieg um 1,3 Prozent. Auch Fiat legten deutlich um 2 Prozent zu, Daimler notierten auf dem höchsten Stand seit 2 Jahren, und auch BMW sowie VW zogen weiter an.

Linde setzten ihren Aufschwung mit einem Plus von 2,8 Prozent fort. Drittgrößter DAX-Gewinner waren Henkel mit einem Plus von 1,3 Prozent. Händler sprachen von Impulsen durch die Beiersdorf-Zahlen: "Bei Beiersdorf hat Tesa gut abgeschnitten", sagte ein Marktteilnehmer. Bei Henkel sei das Klebstoff-Geschäft aber wesentlich größer als bei Beiersdorf. Beiersdorf gaben um 0,2 Prozent nach. Zwar hat der Umsatz überzeugt, die Margen sind aber insgesamt hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Auf der Verliererseite im DAX standen Adidas und Eon mit Abschlägen von je 2,1 Prozent. Deutsche Bank gaben um weitere 1,5 Prozent nach, der Kurs steht seit der Gewinnwarnung vom vergangenen Freitag unter Druck.

Altice plus 10 Prozent

Der Telekom- und Kabelkonzern Altice will sein US-Geschäft abspalten, an dem er bislang eine Mehrheitsbeteiligung hält. "Im Mittelpunkt unserer Strategie steht der operative und finanzielle Turnaround in Frankreich und Portugal", so das Unternehmen. Nach enttäuschenden Ergebnissen im dritten Quartal rutschte der Marktwert der in Amsterdam notierten Gesellschaft um 6 Milliarden Euro ab. Seitdem steht Altice unter Druck, seine Geschäftsentwicklung zu verbessern. Darüber hinaus hat Altice USA ein Aktienrückkaufprogramm von 2 Milliarden Dollar genehmigt, das nach der Trennung wirksam werden soll. An der Börse kamen die Nachrichten gut an, für die Aktie ging es um 10,5 Prozent nach oben.

BAT und Einzelhandelswerte stützen FTSE

Der Tabakkonzern British American Tobacco rechnet wegen der kürzlich verabschiedeten US-Steuerreform mit einer sechsprozentigen Steigerung beim Gewinn je Aktie im Jahr 2018. Die Aktie gewann 0,7 Prozent.

Der britische Einzelhändler Morrison hat im Weihnachtsgeschäft Marktanteile dazugewonnen. Dies wurde nach zuletzt teils enttäuschenden Zahlen der Wettbewerber positiv gewertet, die Aktie legte um 2,4 Prozent zu. "Es ist ein sehr beeindruckendes Trading Statement, das die Erwartungen übertroffen hat", kommentierte Neil Wilson, Marktstratege bei ETX Capital. Im Fahrwasser ging es mit Sainsbury um 3 Prozent aufwärts, für Marks & Spencer um 2,4 Prozent. Tesco notierten kaum verändert.

Als stark wurden die Zahlen des Bauzulieferers und Spezialchemieherstellers Sika aus der Schweiz gewertet. Sika wuchs 2017 um 8,9 Prozent und erwartet im neuen Ausblick für 2018 eine Steigerung auf 10 Prozent. Sika zogen um 2,2 Prozent an.

In Belgien stiegen Ablynx nach dem abgelehnten Übernahmegebot von Novo Nordisk weiter um 13,6 Prozent auf 35 Euro. Der Markt spekulierte hier auf ein höheres Gebot bzw einen möglichen Übernahmekampf. Novo Nordisk bietet bislang 28 Euro je Aktie.

Bauer mit Gewinnwarnung unter Druck

Im deutschen TecDAX ging es für Nordex um gut 6 Prozent nach oben. Der Windanlagenbauer hat neue Großaufträge gemeldet. Der Bau- und Maschinenbaukonzern Bauer hat seine Ergebnisprognose für das Jahr 2017 gesenkt. Grund ist ein "unerwarteter Ausgang eines langjährigen Schiedsgerichtsverfahrens" über ein Projekt in Hongkong. Deswegen erwartet der Bauer-Vorstand, dass sich das Ergebnis nach Steuern nur noch knapp im positiven Bereich bewegen wird. Der Bauer-Kurs verlor knapp 12 Prozent.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.622,87 +6,42 +0,2% +3,4% Stoxx-50 3.253,37 +11,67 +0,4% +2,4% Stoxx-600 400,11 +1,70 +0,4% +2,8% XETRA-DAX 13.385,59 +17,81 +0,1% +3,6% FTSE-100 London 7.731,02 +34,51 +0,4% +0,6% CAC-40 Paris 5.523,94 +36,52 +0,7% +4,0% AEX Amsterdam 563,04 +2,16 +0,4% +3,4% ATHEX-20 Athen 2.162,42 +5,92 +0,3% +3,8% BEL-20 Bruessel 4.141,64 +27,12 +0,7% +4,1% BUX Budapest 39.869,56 -234,47 -0,6% +1,3% OMXH-25 Helsinki 4.053,87 +23,58 +0,6% +3,5% ISE NAT. 30 Istanbul 140.685,68 -1636,83 -1,2% -0,2% OMXC-20 Kopenhagen 1.050,34 +2,66 +0,3% +2,6% PSI 20 Lissabon 5.645,53 +8,71 +0,2% +4,9% IBEX-35 Madrid 10.426,50 +28,10 +0,3% +3,8% FTSE-MIB Mailand 23.004,98 +159,29 +0,7% +5,3% RTS Moskau 1.229,15 +9,26 +0,8% +6,5% OBX Oslo 766,75 +5,17 +0,7% +3,2% PX-GLOB Prag 1.484,77 -4,54 -0,3% +2,4% OMXS-30 Stockholm 1.632,29 +13,15 +0,8% +3,5% WIG-20 Warschau 2.528,87 -19,74 -0,8% +2,8% ATX Wien 3.558,86 +8,76 +0,2% +4,1% SMI Zuerich 9.611,61 +69,88 +0,7% +2,5% DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:19 Mo, 17:35 % YTD EUR/USD 1,1926 -0,34% 1,1967 1,1976 -0,7% EUR/JPY 134,15 -0,59% 134,94 135,43 -0,8% EUR/CHF 1,1717 +0,13% 1,1701 1,1695 +0,1% EUR/GBP 0,8822 -0,04% 0,8825 1,1334 -0,8% USD/JPY 112,51 -0,23% 112,77 113,09 -0,1% GBP/USD 1,3519 -0,31% 1,3560 1,3570 +0,1% Bitcoin BTC/USD 14.968,95 +1,74% 15.108,00 14.761,73 4,21 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,67 61,73 +1,5% 0,94 +3,7% Brent/ICE 68,32 67,78 +0,8% 0,54 +2,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.311,82 1.320,90 -0,7% -9,09 +0,7% Silber (Spot) 16,99 17,14 -0,9% -0,16 +0,3% Platin (Spot) 969,00 973,00 -0,4% -4,00 +4,3% Kupfer-Future 3,20 3,21 -0,3% -0,01 -2,7% ===

DJG/hru/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2018 11:59 ET (16:59 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.