Julius Bär baut Beteiligung an Kairos auf 100% aus

Julius Bär, die führende Private-Banking-Gruppe der Schweiz, hat heute bekannt gegeben, dass sie ihre Beteiligung an Kairos Investment Management SpA (Kairos) auf 100% ausbaut. Paolo Basilico fungiert neu nicht nur als CEO von Kairos, sondern auch als Präsident des Verwaltungsrates.

Zürich, 9. Januar 2018 - Julius Bär hat heute bekannt gegeben, dass sie ihre Beteiligung an Kairos auf 100% ausbaut. Im Jahr 2016 hatte die Gruppe ihre 2013 erworbene ursprüngliche Beteiligung von 19.9% auf 80% erhöht. Vorbehaltlich üblicher Anpassungen im Rahmen des Verkaufs beläuft sich die Transaktionssumme für die verbleibenden 20% der Anteile auf EUR 96 Millionen.

Kairos erzielte 2017 ein hervorragendes Ergebnis. Seit dem Beginn der strategischen Partnerschaft mit Julius Bär im Jahr 2013 sind die von Kairos verwalteten Vermögen von ursprünglich EUR 4 Milliarden auf EUR 11 Milliarden gewachsen.

Kairos bietet Julius Bär einen exklusiven Zugang zum attraktiven inländischen Vermögensverwaltungsmarkt in Italien. Die Gesellschaft soll unter ihrem traditionsreichen Namen und mit dem bestehenden Management-Team weitergeführt werden. Paolo Basilico, Gründungspartner und CEO von Kairos, wurde zum Präsidenten ernannt. Diese Rolle hatte er bereits bis April 2016 inne. Er bleibt CEO des Unternehmens und leitet in dieser Funktion ein gut etabliertes Team von Anlageexperten.

Bernhard Hodler, CEO von Julius Bär, kommentierte: "Seit dem Beginn unserer Partnerschaft im Jahr 2013 hat Kairos seine ausgezeichnete Position im italienischen Wealth-Management-Sektor erfolgreich und profitabel ausgebaut. Wir freuen uns, den erreichten Status nun innerhalb der Julius Bär Gruppe weiter festigen zu können."

Paolo Basilico ergänzte: "Wir sind sehr zufrieden mit dem Wachstum, das Kairos in den letzten Jahren als Teil der Julius Bär Gruppe erzielt hat. Diese Entwicklung bestätigt unsere Positionierung, den Kunden unabhängige, erstklassige Anlagelösungen anzubieten und ist gleichzeitig Ergebnis der erfolgreichen Kooperation mit Julius Bär. Wir freuen uns daher sehr, diese Partnerschaft weiter zu vertiefen."

Über Julius Bär

Julius Bär ist die führende Private-Banking-Gruppe der Schweiz, ausgerichtet auf die Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden, sowie eine erstklassige Marke im globalen Wealth Management. Per Ende Oktober 2017 beliefen sich die verwalteten Vermögen auf CHF 393 Milliarden. Die Bank Julius Bär & Co. AG, die renommierte Privatbank, deren Ursprünge bis ins Jahr 1890 zurückreichen, ist die wichtigste operative Gesellschaft der Julius Bär Gruppe AG, deren Aktien an der SIX Swiss Exchange (Ticker-Symbol: BAER) kotiert und Teil des Swiss Market Index (SMI) sind, der die 20 grössten und liquidesten Schweizer Aktien umfasst.

Julius Bär beschäftigt mehr als 6000 Mitarbeitende, davon nahezu 1400 Kundenberater, und ist in über 25 Ländern und an mehr als 50 Standorten präsent. Mit Hauptsitz in Zürich sind wir an wichtigen Standorten präsent wie etwa in Dubai, Frankfurt, Genf, Hongkong, London, Luxemburg, Mailand, Monaco, Montevideo, Moskau, Mumbai, Singapur und Tokio. Unsere kundenorientierte Ausrichtung, unsere objektive Beratung auf der Basis der offenen Produktplattform von Julius Bär, unsere solide finanzielle Basis sowie unsere unternehmerische Managementkultur machen uns zur internationalen Referenz im Private Banking.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter (www.juliusbaer.com: http://www.juliusbaer.com/)

Über Kairos

Die 1999 gegründete Kairos Gruppe beschäftigt sich mit Asset Management und Private Banking. Die Gruppe ist mit insgesamt 150 Mitarbeitenden in Mailand, Rom und Turin sowie weltweit an einigen der wichtigsten Finanzplätze vertreten. Sie verwaltet Vermögen von über EUR 11 Milliarden.

Kairos ist fest im Asset Management verwurzelt, ohne sich jedoch rigide auf Benchmarks auszurichten: Für die Asset-Management-Teams der Gruppe zählen in erster Linie Performance und Risikosteuerung. Das Private Banking von Kairos basiert auf der Asset-Management-Kompetenz der Gruppe, dem Know-how von Julius Bär und dem institutionellen Research weiterer Anbieter. Seit 2013 besteht eine strategische Partnerschaft mit Julius Bär - einer der renommiertesten Private-Banking-Gruppen weltweit. Im Rahmen dieser Partnerschaft hat die Investmentboutique Kairos mit ihrem integrierten Wertschöpfungsangebot für private und institutionelle Kunden in ganz Europa Fuss gefasst.