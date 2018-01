Straubing (ots) - Politik und Strafverfolger haben sich von der 'Ndrangheta hinters Licht führen lassen. Die Clans haben sich relativ ruhig verhalten und - wenn man einmal von dem Mehrfach-Mord in Duisburg 2007 absieht - nicht mit spektakulären Verbrechen von sich reden gemacht. Doch langsam neigen die paradiesischen Zustände für die Paten in Deutschland dem Ende zu. Gut so.



