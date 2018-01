Bad Marienberg - Die Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH bietet für Rechnung des Bundes über die Deutsche Bundesbank im Wege des Tenderverfahrens an: 0,50% Anleihe (ISIN DE0001102440/ WKN 110244) der Bundesrepublik Deutschland von 2018 (2028), fällig am 15. Februar 2028, Zinstermin 15. Februar gzj., Zinslaufbeginn 12. Januar 2018, erste Zinszahlung am 15. Februar 2019 für 399 Tage, angestrebtes Emissionsvolumen (inkl. Marktpflegequote): 5 Mrd. EUR, so die Deutsche Bundesbank in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

