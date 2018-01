Liebe Leser,

die Party bei Nordex geht weiter. Der Wert sorgt in den vergangenen Tagen und Wochen für viel Aufsehen. Es gibt ein beachtliches Comeback, bei dem die Aktie nunmehr sogar auf eine wichtige Obergrenze zuläuft. Wird diese überwunden, wie es ganz den Anschein hat, steht der Weg frei für wahrscheinlich massive Kursaufschläge, so die Meinung von charttechnischen Analysten. Konkret: Auch am Dienstag wurden kräftig steigende Notierungen registriert. Dennoch ist die Aktie vor allem ... (Frank Holbaum)

