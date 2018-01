Lieber Leser,

die Deutsche Bank gehört in dieser Woche zu den eindeutigen Verlierern. Am Dienstagnachmittag steht ein Minus von 2,81 % zu Buche. Damit setzt die Aktie ihre Schwächephase fort, die nun bereits seit vier Wochen andauert. In diesem Zeitraum verlor der Wert 9,40 %. Charttechnisch betrachtet testet die Aktie in dieser Woche den zuvor überschrittenen Korrekturtrendkanal von oben an. Sofern der Kurs darüber bleibt, besteht noch eine erhöhte Chance darauf, dass sich der Kurs wieder ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...