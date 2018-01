Liebe Leser,

die Deutsche Bank hat am Dienstag ihren beschwerlichen Weg nach unten weiter fortgesetzt. Auch wenn Chartanalysten jüngst der Meinung waren, der Wert ist und bleibe stabil, könnte es jetzt doch enger werden, meinen Skeptiker. Sie verweisen darauf, dass der Kurs gefährlich nahe an einer bedeutenden Kursuntergrenze angelangt ist. Im Einzelnen: Die Aktie konnte die jüngst erreichten 16 Euro nicht mehr wieder erreichen. Stattdessen fallen die Notierungen in Richtung 15 Euro zurück. ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...