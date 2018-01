Peking (ots/PRNewswire) - Ende 2017 wurde erstmals die 50-Millionen-Marke bei der Anzahl der Kunden geknackt, die mit PhoenixMiles das führende Vielfliegerprogramm Kontinentalchinas abonniert haben. Nun wird nach Möglichkeiten gesucht, um mithilfe der Mitglieder die nächsten 50 Millionen zu erreichen.



1994 startete Air China das erste Vielfliegerprogramm der chinesischen Zivilluftfahrt. 2013 wurde "Air China Miles" in "PhoenixMiles" umbenannt und das Programm wurde auf Partnerunternehmen von Air China ausgedehnt, u. a. Shenzhen Airlines, Shandong Airlines, Air Macau, Dalian Airlines, Air China Inner Mongolia und Tibet Airlines. Dadurch wurde PhoenixMiles zum ersten Vielfliegerprogramm Asiens, das mehrere Fluggesellschaften einbezog. Trotz seines deutlichen Branchenvorsprungs hat sich PhoenixMiles nicht auf ihren Lorbeeren ausgeruht. Mit jeder Verbesserung der vergangenen 23 Jahre wurden die stets komplexer werdenden Anforderungen der Kunden immer besser erfüllt.



Mit dem Fokus auf die Expansion des internationalen Streckennetzes macht es Air China seinen Fluggästen noch leichter, um die Welt zu reisen. Dank der Mitgliedschaft bei der Star Alliance stehen PhoenixMiles-Mitgliedern mittlerweile 1330 Flughäfen in 192 Ländern zur Auswahl.



PhoenixMiles umfasst derzeit 38 Partner-Fluggesellschaften, von denen 28 zur Star Alliance gehören und 10 nicht der Star Alliance angegliedert sind. Mitglieder, die mit einer der Fluggesellschaften von Air China oder einem PhoenixMiles-Partner fliegen, können Meilen und Flugabschnitte sammeln. VIP-Mitglieder von PhoenixMiles können zudem die Vorteile der Star Alliance VIP-Lounges, Gepäckangebote, Priority Boarding und andere exklusive Leistungen nutzen. All diese Vorteile haben einen Mehrwert geschaffen und neue Mitglieder zum PhoenixMiles-Programm gebracht.



Doch uns geht es nicht nur darum, unseren Mitgliedern ein hochwertiges Flugerlebnis zu bieten. PhoenixMiles arbeitet zudem daran, die Lebensqualität der Mitglieder im Allgemeinen zu verbessern. Ende 2017 hatte PhoenixMiles mehr als 160 Partner, die nicht zu Fluggesellschaften zählen, sondern in Branchen tätig sind wie dem Gastgewerbe, dem Bankwesen, der Autovermietung, der Versicherungsbranche und der Lebensmittel-/Getränke-Industrie. Des Weiteren haben wir uns mit 10 bekannten chinesischen Banken zusammengeschlossen und die gemeinsame PhoenixMiles-Kreditkarte herausgebracht, die derzeit von 8,5 Millionen Nutzern im Einsatz ist. Mitglieder können Meilen auch dann sammeln, wenn sie unsere Partnerangebote nutzen. Diese Meilen können dann gegen Flugtickets, Buchungsklassen, Geschenke oder Elektronik eingetauscht werden. Dadurch ergibt sich ein geschlossenes PhoenixMiles-Ökosystem, das alle Schritte vom Sammeln der Meilen bis hin zum Eintauschen der Meilen umfasst.



Die Online-Plattform von Air China, auf der PhoenixMiles-Mitglieder ihre Meilen einlösen können, (im Folgenden als "PhoenixMiles-Website" bezeichnet) wurde am 25. Dezember 2016 komplett überarbeitet. Auf der neuen Website wird nun die komplette Bandbreite der Mitgliedsdienste online angeboten. Es stehen zudem mehr Optionen zum Einlösen von Meilen zur Verfügung, damit sie für die Vielfalt unserer PhoenixMiles-Mitglieder von Nutzen sind.



Angesichts der Big-Data-Revolution ist PhoenixMiles stets auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, um die verfügbaren Daten so zu verwenden, dass die persönlichen Anforderungen der einzelnen Nutzer in Echtzeit erfüllt werden. Beispielsweise können PhoenixMiles-Mitglieder in der App von Air China jeden Aspekt ihrer Reise bestimmen - von Datumsänderungen über Online-Check-ins bis hin zur Reservierung von bevorzugten Sitzplätzen. Neben den exklusiven Werbeangeboten an Donnerstagen und besonderen monatelangen Geburtstagsangeboten haben Mitglieder zudem die Möglichkeit, am Abflugsteig eine höhere Buchungsklasse zu wählen.



Als Grund für das Erreichen der 50-Millionen-Marke bei PhoenixMiles-Mitgliedern sieht Air China an, dass sie ihre Kunden als wichtig erachten und ihre Bedürfnisse kennen. Bei dieser Gelegenheit möchte sich Air China und ihre Partner bei jedem Einzelnen von Ihnen bedanken. Sie werden sich immer um Ihre Interessen bemühen, innovative Produkte oder das Service-Level vorantreiben, um den Millionen Mitgliedern vermehrte, bessere und neuere Flugerlebnisse und Lebensstilaspekte zu geben. Air China startete vor Kurzem ihre "PhoenixMiles Extraordinary Flight 50 Million Events". Mitglieder können sich über die PhoenixMiles-Website, die offizielle Website von Air China, die App von Air China, dem offiziellen WeChat-Konto von Air China oder dem offiziellen Mikroblog von Air China anmelden. Zwei verrückte Werbekampagnen beginnen am 10. und 30. Januar. Hier können Sie kleine Meilenbeträge gegen große Belohnungen eintauschen. Am 17. Januar haben Sie zudem die Chance, mit der Beantwortung von Fragen zusätzliche Meilen zu gewinnen. Und am 24. Januar können Sie Näheres über die vielfältigen Möglichkeiten erfahren, wie Sie Ihre Meilen verwenden können. Dabei werden Millionen Meilen für Gefällt-mir-Angaben vergeben!



Es warten viele weitere Überraschungen auf Sie. Es liegt an Ihnen, sie alle für sich zu nutzen!



Pressekontakt: Zhao Xingyu 010-61462395 zhaoxingyu@airchina.com