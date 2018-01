Mannheimer Morgen über den Mangel an Frauen in den Vorstandsetagen Überschrift: Männer halten zusammen In den Vorstandsetagen der börsennotierten Unternehmen bleiben die Männer meistens unter sich. Frauen dringen selten in diese Domäne ein. Kein Wunder, denn die Männer sind besser vernetzt und bilden gerne Seilschaften. Die Führungsreserve besteht deshalb vorwiegend aus Männern. Das Argument, dass es zu wenige qualifizierte Frauen gibt, überzeugt wenig. Dass es auch anders geht, beweisen ja die deutschen Dax-Unternehmen. Weil sie mehr im Rampenlicht stehen, und dem öffentlichen Druck ausgesetzt sind, gibt es in den Vorständen der 30 großen Konzerne inzwischen 21 Frauen. Tendenz steigend. Das kann kein Zufall sein. Trotzdem haben selbst weibliche Führungskräfte kein leichtes Spiel. Statistisch gesehen treten Frauen in den Dax-Vorständen nach drei Jahren wieder ab, Männer halten sich acht Jahre. Sie können sich auf dem erkämpften Terrain besser durchsetzen, weil es den wenigen Frauen an Bündnispartnerinnen fehlt. In den meisten Unternehmen erfolgt der Aufstieg der Frauen jedenfalls nur im Schneckentempo. Das ist kein Wunder: Warum sollte es an der Spitze anders aussehen als in den Hierarchien darunter? Weibliche Vorgesetzte bilden die Ausnahme in einer Arbeitswelt, in der Frauen in der Regel auch noch schlechter bezahlt werden. Mag sein, dass das neue Transparenzgesetz Letzteres ändern kann. Doch es muss sich nicht nur an der Spitze insgesamt viel ändern. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Jost Bauer

January 09, 2018 12:37 ET (17:37 GMT)