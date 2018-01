Frontier Smart Technologies, ein führender Anbieter für digitale Audiolösungen, gibt bekannt, dass die US-Audio-Marke Klipsch die Smart Audio-Plattform von Frontier für seine beiden neuen sprachaktivierten Premium Google Lautsprecher auserkoren hat.

Klipsch stellt Hochleistungslautsprecher für Audiophile und Musikliebhaber in aller Welt her. Das Unternehmen ist eine Partnerschaft mit Frontier eingegangen, um mit Google Assistant zwei seiner führenden Modelle den kabellosen Klipsch Heritage-Lautsprechern "The One? und "The Three? die Sprachassistenz-Funktion hinzuzufügen.

"The One? ist ein 30-W-Stereolautsprecher der jetzt mit Google Assistant, integriertem Chromecast, Bluetooth-Drahtlostechnologie und einem Akku, der über eine Laufzeit von 8 Stunden verfügt, angeboten wird. Es handelt sich um einen semi-portablen 2.1 Stereolautsprecher, der zu einem Preis von 349 USD verkauft wird. "The Three? (der als der "größere und bessere BrRuder? des "The One? positioniert wird) ist ein Tabletop-2.1-Stereolautsprecher mit Google Assistant, eingebautem Chromecast, Bluetooth 4.2 und 60 Watt hausausfüllender Leistungskraft. "The Three? wird zu einem Preis von 499 USD angeboten.

Beide Modelle verkörpern die Kernprinzipien von Klipsch, bei denen es darum geht, dem Kunden mithilfe der neuesten Audiotechnologie zu Hause die Energie, das Detail und die Emotionen zu bieten, die dieser mit dem Erlebnis von Live-Musik verbindet.

SmartSDK (sprachaktivierte Streaming-Softwarelösung) und Minuet-Hardware von Frontier bieten eine umfassende Plattform für verschiedene Ökosysteme, auf der Marken und Hersteller sprachaktivierte Audiogeräte entwickeln können, die die neuesten Technologien wie Google Assistant und integriertes Chromecast schnell und kostengünstig unterstützen.

Frontier gehört zu einer kleinen Gruppe von Systemintegratoren, die mit Google an dieser Technologie zusammenarbeiten.

Anthony Sethill, CEO von Frontier Smart Technologies, sagte:

"Es war ein Vergnügen, zusammen mit dem Klipsch-Team Lautsprecher mit Google Assistant und eingebautem Chromecast zu entwerfen. Klipsch ist für seinen technikorientierten High-End-Ansatz bekannt und wir sind froh, dass Frontier ihnen geholfen hat, diese bemerkenswerten Produkte zügig auf den Markt zu bringen.?

Rob Standley, Vice President für Global Marketing und Product Development bei Klipsch Group, Inc., sagte:

"Die Technologie, die Verfahren und der Kundendienst von Frontier waren entscheidene Elemente, die es uns ermöglicht haben, innerhalb knapper zeitlicher Vorgaben sprachaktivierte Lautsprecher zu entwickeln, die die Leistung und die emotionale Erfahrung bieten, für die die Marke Klipsch international bekannt ist.?

Über Frontier Smart Technologies Group Limited

Frontier Smart Technologies ist der weltweit führende Anbieter von technologischen Lösungen für Audiogeräte für Verbraucher. Das Unternehmen bietet Lösungen für digitales Radio und sprachaktivierte Smart-Audiogeräte von Silizium über Software bis hin zum Design von produktionsbereiten Plattformen. Zu den von Frontier belieferten Kunden zählen Bose, Denon, Grundig, harman/kardon, Hama, JBL, Marshall, Onkyo, Panasonic, Philips, Pioneer, Pure, Roberts, Sony, TechniSat, UrbanEars, Yamaha und viele andere.

Frontier Smart Technologies ist eine Marke oder eingetragene Marke von Frontier Smart Technologies Group Ltd. Bei anderen Namen oder Marken kann es sich um das Eigentum Dritter handeln.

Über Klipsch

Klipsch Audio wurde im Jahre 1946 von dem Erfinder und Akustik-Pionier Paul W. Klipsch mit dem Ziel gegründet, das Erlebnis der Live-Musik ins Wohnzimmer zu bringen. Durch seine Verwendung von hocheffizienten Lautsprecherkonstruktionen und seinem Drang nach technischen Entwicklungssprüngen wurde Klipsch zur bekannten amerikanischen Lautsprecherfirma. Heute umfasst das Angebot Audioprodukte wie Lautsprecher und Kopfhörer für fast jede Verbraucher- oder Profianwendung. Klipsch Group, Inc. ist eine 100%ige Tochtergesellschaft von VOXX International Company (NASDAQ: VOXX).

Klipsch ist eine Marke der Klipsch Group, Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.

Chromecast Built-in und Google Assistant sind Marken von Google Inc.

Die Bluetooth Wortmarke ist eine eingetragene Marke im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jede Nutzung dieser Marke durch die Klipsch Group, Inc. erfolgt unter Lizenz.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180109006547/de/

Contacts:

Frontier Smart Technologies

Prem Rajalingham

Chief Commercial Officer

E-Mail: press@frontiersmart.com

Tel.: +44 207 391 0630

Internet: www.frontiersmart.com