Von Eli Stokols

WASHINGTON (Dow Jones)--US-Präsident Donald Trump will Ende Januar am Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos teilnehmen. "Der Präsident freut sich darauf, auf dem diesjährigen Weltwirtschaftsforum seine Politik erläutern zu können, die amerikanische Wirtschaft, die amerikanische Industrie und die amerikanischen Arbeitnehmer zu stärken", erklärte seine Sprecherin Sarah Huckabee Sanders. Das Weiße Haus äußerte sich zunächst nicht dazu, welche Vertreter der USA Trump begleiten werden.

Das seit 1971 jährlich stattfindende Forum lockt Spitzenführungskräfte, Wissenschaftler und Politiker in die Skistadt in den Schweizer Alpen. Im vergangenen Jahr gehörten Google-Mitbegründer Sergey Brin, die britische Premierministerin Theresa May und der chinesische Präsident Xi Jinping zu den Teilnehmern. Der ehemalige Trump-Berater Anthony Scaramucci nahm 2017 ebenfalls an einer Podiumsdiskussion in Davos teil. US-Präsidenten haben in der Vergangenheit üblicherweise das Forum nicht besucht.

Die New York Times hatte zuvor über die Pläne Trumps berichtet, an der Veranstaltung teilzunehmen, bei der die Diskussion über die drängensten Probleme der Welt im Fokus steht.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2018 13:07 ET (18:07 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.