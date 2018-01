Unternehmen gibt besten Quartals- und Jahresumsatz seiner Geschichte bekannt

ExaGrid, führender Anbieter von hyperkonvergenten Sekundärspeichern für Backups, hat heute für das vierte Quartal 2017 Rekordumsätze bekanntgegeben. ExaGrid ist 2017 im Vergleich zum selben Quartal des Vorjahres wie auch im Vergleich zum Gesamtjahr 2016 um mehr als 20 gewachsen. ExaGrid wächst schneller als der gesamte Markt und konnte erneut seinen Marktanteil verbessern. Die rekordverdächtigen Abschlüsse im sechsstelligen Bereich bei Neukunden im vierten Quartal sind ein Beleg für die steigende Nachfrage von Unternehmen nach einer erstklassigen und zugleich kostengünstigen Lösung für ihre IT-Umgebungen.

"ExaGrid verzeichnete sowohl in Nordamerika als auch im Raum EMEA ein rekordverdächtiges starkes Quartal", sagte Bill Andrews, CEO und President von ExaGrid. "Nach wie vor erleben wir, dass unzählige Unternehmen insbesondere in größeren Umgebungen mit Daten im Umfang von Hunderten von Terabyte auf das Konzept der nächsten Generation von ExaGrid umsteigen, weil sie unzufrieden sind und frustriert von den Inline-/Scale-up-Deduplizierungsgeräten sowie der Backupsoftware mit Deduplizierung auf Festplatte der ersten Generation sind. IT-Fachleute, die sich mit der täglichen Komplexität der Datensicherung und -wiederherstellung befassen, kennen den einzigartigen Wert, den die Scale-out-Architektur mit Landing Zone von ExaGrid für ihre Rechenzentrumsumgebung mit sich bringt und dass dieser Wert eine erhebliche Auswirkung auf das gesamte Unternehmen hat. ExaGrid verkürzt nicht nur die Zeitfenster für Datensicherungen, beschleunigt Wiederherstellungen und andere Dinge, sondern ist häufig nur halb so teuer wie Dell EMC Data Domain, Veritas Appliances oder eine Festplatte, die auf Commvault basiert."

ExaGrid ist der einzige Anbieter hyperkonvergenter Sekundärspeicher für Datensicherungen, der die drei Rechenherausforderungen der Backup-Speicherung durch Datendeduplizierung überwindet. Alle Anbieter von Backup-Speichern und Backup-Software reduzieren Speicherplatz und Bandbreite in unterschiedlichem Maße, werden aber durch geringe Aufnahmeraten beeinträchtigt, da sie die Datendeduplizierung "inline" durchführen. Zudem sind die Wiederherstellungsgeschwindigkeiten und VM-Bootvorgänge sehr langsam, da nur deduplizierte Daten gespeichert werden. Eine Deduplizierung, die in die Backupsoftware integriert ist, ist weit weniger aggressiv, hat einen sehr großen Bedarf an Festplattenplatz und ist bei Datensicherungen und Wiederherstellungen viel langsamer.

Die Aufnahme von ExaGrid ist dreimal so schnell und Wiederherstellungen und VM-Bootvorgänge bis zu 20 Mal schneller als beim engsten Mitbewerber. Da jedes Gerät von ExaGrid, das in ein bestehendes System integriert wird, mit der Kapazität auch Rechenleistungliefert, bleibt die Backupdauer bei wachsender Datenmenge gleich. Nur ExaGrid verwendet eine erweiterbare Architektur mit einzigartiger Landing Zone, die alle Herausforderungen in Bezug auf die Skalierbarkeit und Performance bei der Backup-Speicherung ganzheitlich bewältigt. ExaGrid leistet nicht nur die schnellsten Backups und Wiederherstellungen, sondern ist auch die einzige Lösung, die wirklich skalierbar ist, eine gleichbleibende Backupdauer bei wachsender Datenmenge bietet und umfangreiche Upgrades sowie veraltete Produkte vermeidet.

Im Jahr 2017

verzeichnete ExaGrid einen Rekord bei Vormerkungen und Umsatz

erzielte ExaGrid rekordverdächtige Abschlüsse im sechsstelligen Bereich bei Neukunden

ergänzte ExaGrid seine bestehenden Büros in Großbritannien, Deutschland, Frankreich, den nordischen Ländern, Benelux, Singapur und anderen internationalen Ländern um neue Niederlassungen in der Tschechischen Republik, Israel und Australien.

erhielt ExaGrid die Würdigung als "Product of the Year, Hyper-converged Backup and Recovery" im Rahmen der SVC Awards

wurde ExaGrid im Einkaufsführer 2018 von DCIG als "Recommended Deduplicating Backup Appliance" eingestuft

setzte ExaGrid die Weiterentwicklung der strategischen Partnerschaft mit Veeam fort

Die veröffentlichten Kundenerfolgsgeschichten und Erfolgsstorys aus dem Enterprise-Bereich von ExaGrid betragen inzwischen mehr als 350 und sind damit höher als die aller Anbieter im gleichen Bereich zusammengenommen. Hier findet sich unter anderem eine zweiseitige Schilderung mit Kundenzitaten, die aufzeigt, wie zufrieden die Abnehmer mit dem einzigartigen Architekturansatz, dem differenzierten Produkt und der unübertroffenen Kundenbetreuung von ExaGrid sind. Die Kunden erklären regelmäßig, dass ExaGrid nicht nur das Best-in-Class-Produkt bietet, sondern "dass es wirklich funktioniert". "Dies zeigt, wie zufrieden die Kunden mit dem architektonischen Ansatz, den Produkten und der Kundenbetreuung von ExaGrid sind", so Andrews.

