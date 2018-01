Liebe Leser,

BYD befindet sich nach Meinung von charttechnischen Analysten derzeit in einem brisanten und spannenden Erholungsmodus. Die Aktie schaffte zuletzt einen kleinen Aufschlag und konnte damit den drohenden Abwärtstrend abwenden. Auf diese Weise eröffnen sich Kurschancen von +20 %, so die Auffassung der Experten. Kurz: Zuletzt ging es seit Anfang Oktober in kleinen Schritten abwärts. Ausgehend vom Allzeittop bei 8,95 Euro wurden nacheinander darunter liegende Marken getestet. Schließlich ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...