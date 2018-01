Der Bundespräsident hatte zum Neujahrsempfang geladen. Dabei lobte er den Einsatz Ehrenamtlicher gegen Fremdenfeinde und Nationalisten. Ferngeblieben sind die Spitzen der AfD - angeblich nicht aus politischen Gründen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei seinem Neujahrsempfang die Stärke der Demokratie hervorgehoben - auch in Zeiten einer schwierigen Regierungsbildung. "Alle Blicke richten sich auf die Parteien und ihre Spitzenvertreter. Alle fragen sich, wie es nun weitergehen kann und soll - und das völlig zu Recht", sagte Steinmeier am Dienstag im Schloss Bellevue. Aber festzuhalten sei: "Unsere Demokratie ist stark, auch in politisch schwierigen Zeiten."

Zu dem Empfang waren Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und viele Mitglieder ...

