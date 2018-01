Liebe Leser,

Evotec musste am Dienstag den Fuss etwas vom Gaspedal nehmen. Die Aktie ist auf dem Weg zu früheren Zwischentops, meinen charttechnische Analysten mit Blick auf die längerfristige Entwicklung. Dabei sind kleinere Rücksetzer wie am heutigen Tage normal. Vielmehr sei der Wert auf einem guten Weg, das Zwischenhoch bei 18 Euro anzulaufen. Dies entspricht einem Kurspotenzial von fast 30 %. Konkret: Am Dienstag gab der Wert zwar rund 3 % nach, dennoch bestätigte sich der übergeordnete ... (Frank Holbaum)

