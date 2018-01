The AI Expo Conference and Exhibition: Mit über 10.500 Besuchern der zweitägigen Veranstaltung rund um die Themen KI, IoT und Blockchain war die AI Expo North America 2017 schon ein voller Erfolg. Der Veranstalter hat jetzt die World Series 2018 mit weiteren Events in London, Amsterdam und Silicon Valley bekannt gegeben.

Die Veranstaltungsreihe der AI Expo 2018 beinhaltet neben der weltweit größten Blockchain Expo und der IoT Tech Expo 3 weitere Events. Für die Global-Auftraktveranstaltung der AI Expo World Series in London (18.-19. April)werden Besucher aus aller Welt erwartet. Der europäische Teil der Reihe findet anschließend (27.-28. Juni)in Amsterdam statt. In der letzten Etappe 28.-29. November)kehrt die Veranstaltung zum Herzen von Silicon Valley zurück. Angesichts der enormen Besucherzahlen des letzten Jahres sollten Sie sich diese Veranstaltung auf keinen Fall entgehen lassen.

Die Veranstalter der World Series 2018 rechnen mit 32.000 Besuchern, 1000+ prominenten Rednern der Branche und 900+ Ausstellern. Wenn Sie das KI-Ökosystem und die neusten Technologien aus erster Hand kennenlernen möchten, sollten Sie sich unbedingt zur AI Expo anmelden.

Das diesjährige Programm dreht sich um innovative Entwicklungen und Strategien zum Thema KI mit besonderem Schwerpunkt auf Unternehmen und Verbraucherindustrien. Auf der Tagesordnung stehen Fallstudien und spezielle Tracks, die das gesamte KI-Ökosystem mit Themen wie "KI im Unternehmen", "KI und der Verbraucher", "KI für Entwickler" sowie "Bot und Entwicklung von virtuellen Assistenten" behandeln.

Eintrittskarten sind in verschiedenen Kategorien erhältlich: Freikarten, Karten für den uneingeschränkten Zugang zu allen Konferenzen und Networking-Karten. Für Schnellentschlossene gelten "Frühbucherpreise" für alle 3 Shows.

Besuchen Sie die entsprechenden Websites, um weitere Informationen über die AI Expo zu erhalten und sich anzumelden:

Global - 18.-19. April, London: https://www.ai-expo.net/global/

Europa 27.-28. Juni, Amsterdam: https://www.ai-expo.net/europe/

Nordamerika - 28.-29. November, Silicon Valley: https://www.ai-expo.net/northamerica/

Die AI Expo World Series (https://www.ai-expo.net/) bietet erstklassige Inhalte und Diskussionen, bei denen die neuesten Innovationen rund um das Thema "Künstliche Intelligenz" vorgestellt und untersucht werden. Hier versammeln sich Vertreter von Schlüsselbranchen wie Automobilindustrie, Unternehmen, Verbraucher, Industrie, Gesundheitswesen, Entwickler und Bildung.

