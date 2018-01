(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

Aktion gilt bis 31.01.2018

Dresden 09.01.2018 20:45

Meldungsinhalt:

Domain-Hoster.net startet eine einmalige Neukundenaktion. Für nur 2,90 Euro pro Jahr können .de-Domains bei Domain-Hoster.net ein Leben lang verwaltet werden. Unabhängig von der Anzahl der Domains erhalten alle Neukunden, die Ihren Account bis zum 31.01.2018 aktivieren, einen dauerhaft gültigen Sonderpreis von 2,90 EUR pro Jahr netto (bzw. 3,45 EUR pro Jahr inkl. 19 % MwSt.) für Verlängerungen von .DE-Domains. Das Angebot gilt für Firmen und Personen, Agenturen, Domain-Reseller und Endkunden gleichermaßen.

Betreffende Neukunden sichern sich so dauerhaft den günstigen Preis über viele Jahre für all ihre .de-Domains, egal wann diese transferiert, registriert oder verlängert werden. Der Preis gilt so lange die Vergabestelle für .de-Domains (DENIC e.G.) den Preis nicht anhebt.

Domain-Hoster.net schafft damit bewusst eine Planungssicherheit für deren preisbewusste Kunden. Nicht all zu oft ködern Mitbewerber mit günstigen Domain-Preisen, die nur im ersten Jahr gültig sind.

Domain-Hoster.net setzt sich als internationaler Domain-Anbieter zum Ziel, den Kunden eine Möglichkeit zu bieten, komfortabel alle Domains aus einer Hand zu erhalten. Mit dem komfortablen Domain-Verwaltungs-Tool können so einfach und detailliert alle Domains konfiguriert werden.

(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2018 14:45 ET (19:45 GMT)