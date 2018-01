Bei den Separatisten beginnt ein Zersetzungsprozess. Der Ex-Justizminister und der Chef der größten Separatistenpartei, Artur Mas, ziehen sich aus der Politik zurück. Das ist ein Fingerzeig in Richtung Puigdemont. Eine Analyse.

Artur Mas ist ein erfahrener Politiker. Er weiß genau, welche Signale er mit seinem Rücktritt mitten in der schwierigen Regierungsbildung in Katalonien sendet. Da hilft es wenig, wenn er beteuert, dass seine Entscheidung nichts mit irgendwelchen möglichen Differenzen zu seinem Parteikollegen und einstigen Ziehsohn Carles Puigdemont zu tun haben.

Er trete zurück, um nicht die Expansion des Projektes Junts per Catalunya zu bremsen. So heißt die Kandidatenliste, mit der der abgesetzte katalanische Regierungschef Puigdemont bei den Wahlen kurz vor Weihnachten überraschend zur stärksten separatistischen Kraft wurde. "Das ist eine einmalige Gelegenheit, um die Basis zu erweitern", sagte Mas und versicherte, er glaube an das Projekt. Aber neue politische Epochen bräuchten auch neue Führer.

Mas war 2015 schon einmal beiseitegetreten und hatte Puigdemont als Präsidenten vorgeschlagen, weil seine eigene Ernennung am Veto der antikapitalistischen Partei CUP scheiterte. Anfangs hatten viele erwartet, der bis dato kaum bekannte Puigdemont würde der verlängerte Arm von Mas werden. Doch das war nicht so, Puigdemont verfolgte seine eigene Politik.

Madrid sieht in ihm zwar einen Handlanger - aber nicht von Mas, sondern von der CUP. Die habe es geschafft habe, die konservative und wirtschaftsfreundliche Partei PDeCat mit Puigdemont auf den Weg des Ungehorsams und der Gesetzverstöße zu drängen. Der Höhepunkt dieses Wegs waren ein illegales Unabhängigkeitsreferendum sowie die Ausrufung der katalanischen Republik.

Am Montag hatte ...

