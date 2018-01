NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag überwiegend weiter nachgegeben. Beobachter machten auch die mittlerweile verabschiedete Steuerreform in den Vereinigten Staaten für diese seit Herbst laufende Entwicklung verantwortlich. Sie könnte das Wirtschaftswachstum und die Inflation ankurbeln und so auch die amerikanische Notenbank (Fed) zu einer schnelleren Straffung ihrer Geldpolitik bewegen, was den Zinsen zugute käme.

Zweijährige Anleihen stagnierten bei 99 26/32 Punkten und rentierten mit 1,96 Prozent. Fünfjährige Anleihen sanken indes um 6/32 Punkte auf 99 2/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,33 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere büßten 18/32 Punkte auf 97 14/32 Punkte ein und rentierten mit 2,55 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben um 1 15/32 Punkte auf 97 9/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,89 Prozent./bgf/gl/he

AXC0270 2018-01-09/21:39