Vor ihrem Besuch in Berlin haben zwei britische Minister ihre Vorstellungen von der Übergangsphase nach dem Brexit dargelegt. Sie plädieren für eine "phantasievolle und erfinderische" wirtschaftliche Partnerschaft.

Die britische Regierung stellt eine Übergangsphase nach dem Brexit in den Mittelpunkt der Diskussion um die künftigen Beziehungen zur Europäischen Union (EU). In dieser zeitlich befristeten Periode "sollte der Zugang zu den Märkten der anderen in seiner jetzigen Form erhalten bleiben", schreiben Finanzminister Philip Hammond und Brexit-Minister David Davis in einem Gastbeitrag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...