San Francisco (awp/sda/reu) - Der Einstieg in Kryptowährung hat am Dienstag die Aktien von Eastman Kodak beflügelt. Der Foto-Pionier will künftig die Cyberdevise "Kodak Coin" auf seiner Lizenz-Plattform einsetzen, auf der Fotografen ihre Werke verkaufen. Der Wert der Eastman-Kodak-Aktie ging durch die Decke: Die Papiere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...