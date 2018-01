Liebe Leser,

Tesla hat nun ein deutliches Kaufsignal gesetzt. Die Aktie ist in den vergangenen Tagen geradezu nach oben geschossen. Jetzt hat der Wert die Chance auf Kursgewinne von mehr als 20 %, meinen charttechnische Analysten. In diesen Stunden könne die Entscheidung fallen, nachdem auch der Handel am Dienstag noch positiv ausfiel. Zum Hintergrund: Die Aktie ist nunmehr in einem neuerlichen Seitwärtstrend, nachdem befürchtet werden musste, es ginge auf einen stärkeren Abwärtstrend ... (Frank Holbaum)

