Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ:SNCR) (das "Unternehmen" oder "Synchronoss"), ein Weltmarktführer und Innovator in den Bereichen Cloud-Technologie, Messaging und digitale Produkte, hat Mary Clark zu seinem neuen Chief Marketing Officer und Executive Vice President of Product ernannt. Mary Clark verfügt über eine mehr als 25-jährige Berufserfahrung in der Mobilfunkbranche. Sie ist eine stets präsente und angesehene Vordenkerin der Branche, die regelmäßig auf bedeutenden globalen Branchenevents mit einer breiten Themenpalette vertreten ist. In ihrem Aufgabenbereich wird Mary Clark für Produktmanagement, Marketing und Kommunikationsnetze verantwortlich zeichnen.

Vor ihrem Eintritt in das Unternehmenn Synchronoss war Mary Clark als Chief Corporate Relations Officer und Chief of Staff bei Syniverse tätig. Zuvor war sie Chief Marketing Officer und Senior Vice President of Roaming. Im Verlauf ihrer Tätigkeit war sie ein bedeutender Akteur in einer Vielzahl von Geschäftsbereichen: von der Durchführung globaler Abfindungen und der Bereitstellung der ersten Business-Intelligence-Lösungen in Echtzeit für den Roaming Markt bis hin zur erfolgreichen Akquisition und der Fusion mit MACH of Luxemburg. Darüber hinaus wurde Mary Clark im Jahr 2017 mit dem Silver Anvil Award der Public Relations Society of America für eine Kampagne ausgezeichnet, die Syniverse in den Mittelpunkt der Überlegungen für mobile Marken- und Unternehmensbindung stellte.

"Mir wurde die Ehre zuteil, Mary Clark bereits seit über sieben Jahren zu kennen und somit konnte ich mich direkt von dem Einfluss, dem Respekt und den Auswirkungen überzeugen, die sie in der Branche hinterlässt. Ich kann persönlich nicht nur ihre besonderen Fähigkeiten sondern auch ihren warmen und einnehmenden Charakter bestätigen", so Glenn Lurie, CEO und President von Synchronoss. "Mary Clark ist ein außergewöhnlicher Gewinn für unser Unternehmen und ergänzt unser bestehendes Führungsteam auf phänomenale Weise. Sie ist eine Führungskraft von Weltrang und wir sind äußerst erfreut, sie in unserem Team begrüßen zu können. Sie ist ein strategischer Garant für unseren künftigen Erfolg."

Mary Clark war als Mitglied des Board of Directors für die Competitive Carriers Association und die CTIA Wireless Foundation tätig und dient gegenwärtig dem CMO Advisory Council. Sie war beitragende Verfasserin für Global Telecoms Business und CMO.com und hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Ihr Name wird insbesondere in der Liste des National Diversity Council der Jahre 2016 und 2017 unter den "Top 50 Most Powerful Women in Technology" geführt. Mary Clark erwarb den Grad eines Bachelor of Arts in Kommunikationswissenschaften an der University of Delaware.

"Synchronoss ist einzigartig positioniert, um von zahlreichen neuen Chancen in den Telekommunikations-, Medien- und Technologiebranchen zu profitieren", so Mary Clark, Chief Marketing Officer, Synchronoss. "Seine marktführenden Angebote in den Bereichen Cloud-Technologie, Messaging und digitale Transformation können die Art und Weise revolutionieren, wie Betreiber und Technologieunternehmen ihre Kunden gewinnen, monetarisieren und binden. Synchronoss hat eine lange und stolze Tradition bei der Erzielung einer wirklichen Produktdifferenzierung durch hochwertige Kundenerlebnisse. Es erfüllt mich mit Stolz, mit Glenn Lurie und seinem Führungsteam zusammenarbeiten zu können, um die Spitzenposition von Synchronoss zu erhalten, da die Partnertechnologie-Unternehmen in diesem dynamischen Ökosystem gezwungen sind, ihr Wachstum voranzutreiben."

Synchronoss (NASDAQ: SNCR) transformiert die Art und Weise, wie Unternehmen neue Umsätze generieren, Kosten senken und ihre Nutzer mit Cloud-, Messaging- und digitalen Produkten begeistern, um hunderte Millionen Nutzer rund um den Globs zu unterstützen. Die sicheren, skalierbaren und bahnbrechenden neuen Technologien, vertrauenswürdigen Partnerschaften und talentierten Mitarbeiter von Synchronoss verändern die Methoden, mit denen Kunden aus den Bereichen Technologie, Medien und Telekommunikation ihr Geschäft ausbauen. Weitere Informationen finden Sie unter www.synchronoss.com

