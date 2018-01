FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat sich das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien am Dienstagabend auf Continental konzentriert. Der Automobilzulieferer hatte nach Xetra-Schluss Geschäftszahlen vorgelegt. Diese zeigten, dass Conti im vergangenen Jahr bei höheren Umsätzen deutlich mehr verdient und dabei die eigenen Ziele erreicht hatte. Die Analystenerwartungen wurden aber teils verfehlt. Mehr Aufmerksamkeit erhielt jedoch ein möglicher Konzernumbau, den das Unternehmen ankündigte. Der Wert wurde 0,4 Prozent höher gestellt. Mit Medienberichten über den möglichen Konzernumbau waren Conti im Xetra-Handel bereits um über 5 Prozent geklettert, so dass die Vollzugsmeldung am Abend kaum mehr stützte.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 13.400 13.386 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

