Stuttgart (ots) - Die Mafia-Mitglieder der Neuzeit verschicken Drogen und Waffen via Internet und lassen sich mit Bitcoins bezahlen. Die Profite stecken sie in Immobilienprojekte, Hotels oder Dienstleistungsunternehmen, bevorzugt auch im wirtschaftlich florierenden Deutschland (...). Nun sind deutsche Behörden auf dem Weg, ihre Wehrlosigkeit abzulegen, indem formalrechtliche Hürden abgebaut wurden. Straf- und Finanzermittler besitzen mehr Handhabe, zum Beispiel, indem sie das Vermögen von Mafiaverdächtigen im Vorgriff eines Gerichtsurteils einfrieren können. Und Den Haag hilft, Verständnisschwierigkeiten mit italienischen Rechtsvertretern zu vermeiden. Gute Nachrichten, für die es höchste Zeit gewesen ist.



