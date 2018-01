Berlin (ots) - Auch Brandenburg ist nun auf dem Weg hin zur gebührenfreien Kita. Das Berliner Beispiel zeigt aber auch, dass eine grundsätzlich richtige Entscheidung nicht nur positive Effekte mit sich bringt: In Berlin gehören gerade die Erzieherinnen und Erzieher zu den Leidtragenden der Gebührenfreiheit. Obwohl die Ansprüche an deren Arbeit steigen und steigen, gehören die Berliner Erzieher bundesweit weiter zu den Geringverdienern. Die vielen offenen Stellen müssen zunehmend mit Quereinsteigern besetzt werden, weil regulär ausgebildete Erzieher sich andersweitig nach Jobs umschauen oder nach einiger Zeit doch lieber ein Studium anschließen. Das Geld, das die Kita-Gebührenfreiheit kostet, fehlt anderswo.



