Der CDU-Außenexperte Elmar Brok hat vor einem Bedeutungsverlust der Europäischen Union gewarnt. "Dieses Jahr wird entscheidend für die EU werden, damit Europa gestalterische Kraft in der Welt entwickeln kann. Die Gefahr ist, dass wir den Anschluss verpassen und zu einer zu vernachlässigenden Größe werden", sagte der langjährige EU-Parlamentarier der "Welt" (Mittwochsausgabe).

Er forderte, die gemeinsame Handelspolitik, den Binnenmarkt und eine europäische Verteidigungspolitik zügig weiter zu entwickeln. "Europa muss sich eigenständig politisch aufstellen und ein Faktor in der Welt werden", so Brok. "Sonst werden wir zum Spielball der anderen Mächte. Eine gemeinsame Positionierung in strategischen Fragen, aber auch bei unseren Werten, ist von entscheidender Bedeutung."