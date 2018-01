Die Zahl der jungen Mütter und Väter, die das "Elterngeld Plus" nutzen, hat sich seit der Einführung der Familienleistung verdoppelt. Das berichtet die Funke-Mediengruppe (Mittwochsausgaben) unter Berufung auf einen Bericht des Bundesfamilienministerium.

Zuletzt entschieden sich bereits rund 28 Prozent der Eltern, die Elterngeld beantragen, für das Elterngeld Plus. Mehr als drei Viertel der Nutzer bewerten das Elterngeld Plus als "gute Sache". An diesem Mittwoch will das Bundeskabinett den Bericht des Bundesfamilienministeriums zu den Auswirkungen der neuen Regelung beschließen. "Das Elterngeld Plus ist ein voller Erfolg", sagte die geschäftsführende Bundesfamilienministerin Katarina Barley (SPD) den Funke-Zeitungen.

"Das Elterngeld Plus hat dazu geführt, dass Frauen wieder stärker in den Beruf einsteigen können und dass sich Väter mehr Zeit für ihre Kinder nehmen." Vor knapp zweieinhalb Jahren wurde das Elterngeld weiterentwickelt, um junge Eltern in ihrem Wunsch nach Familie und Beruf für beide Partner besser zu unterstützen. Mit dem Elterngeld Plus können Eltern, die in Teilzeit erwerbstätig sind, das Elterngeld länger beziehen. Die Inanspruchnahme ist seit der Einführung der Leistung stetig angestiegen.

Im 3. Quartal 2015, als die Leistung erstmalig zur Verfügung stand, wurde sie von 13,8 Prozent der Eltern genutzt. Im 3. Quartal 2017 waren es laut Regierungsbericht bereits 28 Prozent, in einigen Regionen sogar bis zu 38,5 Prozent.