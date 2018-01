Die Weltbank hat ihre Prognose für das Wachstum der Weltwirtschaft nach oben korrigiert. Besser als erwartet schneiden vor allem die USA, China und Japan ab. Die Institution warnt aber auch vor Risiken.

Die Weltbank hat ihre Prognose für das weltweite Wachstum weiter angehoben, aber auch vor Risiken der Entwicklung gewarnt. Die Weltwirtschaft werde im laufenden Jahr um 3,1 Prozent wachsen, prognostizierte die Weltbank in ihrem am Dienstag in Washington vorgestellten Bericht zur Weltwirtschaft. Im vergangenen ...

