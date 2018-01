Business France, die französische Agentur für internationale Unternehmensentwicklung, organisiert unter dem Motto "Made in France - Made with Love" den französischen Pavillon bei der vom 7. bis 9. Februar 2018 in Berlin stattfindenden Fruit Logistica. 143 französische Unternehmen präsentieren ihre Neuheiten und ihr Know-how auf der Weltleitmesse für Obst-...

