Alle Neuigkeiten im Bereich der Bewässerung auf einem 700 qm großen dynamischen Demonstrationsfeld, ein Symposium zum Thema des Wassers, die Teilnahme der weltführenden Firmen in der Anlagentechnik. Mit anderen Worten, eine Veranstaltung in der Veranstaltung: AcquaCampus bei Macfrut 2018 (Rimini, 9.-11. Mai). Foto © Macfrut Das von Cesena Fiera in Zusammenarbeit mit ANBI...

Den vollständigen Artikel lesen ...