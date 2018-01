Auf der Elektronikmesse CES geben die Chefs von Renault und Toyota Ausblicke auf die nahe Zukunft des Fahrens. Demnach sollen 2024 Robotertaxis unterwegs sein. Toyota setzt auf Amazons Sprachassistenten Alexa.

Renault-Chef Carlos Ghosn rechnet damit, dass zum Jahr 2024 Robotertaxis im Alltag unterwegs sein werden. Es gebe verschiedene Stufen der Autonomie von intelligenten Assistenzsystemen bis hin zu komplett fahrerlosen Autos - "und in den nächsten Jahren werden wir alles davon erleben", sagte Ghosn am Dienstag (Ortszeit) auf der Technik-Messe CES in Las Vegas. Es müssten allerdings die rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden.

Die Allianz aus Renault, Nissan und Mitsubishi, die Ghosn ebenfalls anführt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...