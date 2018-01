Seit einem Jahr streiten die politischen Lager über den Inhalt des Dossiers eines Ex-MI6-Agenten. Die Mitschrift einer Befragung dazu vor dem US-Kongress ist nun veröffentlicht worden - gegen den Willen der Republikaner.

In der Russland-Affäre hat eine führende demokratische US-Senatorin das Transkript eines Interviews über das umstrittenes Trump-Dossier veröffentlicht. Es gebe so viele Anspielungen und Falschinformationen über die Mitschrift, dass die Ermittlungen in der Russland-Affäre dadurch beeinträchtigt würden, sagte Dianne Feinstein am Dienstag (Ortszeit). Um das Ganze wieder ins rechte Licht zu rücken, müsse das Transkript veröffentlicht werden. Das Dossier setzt sich aus Vermerken des früheren britischen MI6-Agenten Christopher Steele zusammen und enthält ...

