Neues Netzgerät für Gaming-Fans verbessert sauberen Stromausgang in kühlerem, kompakterem Gerät

Transphorm Inc. das führende Unternehmen im Bereich Design und Herstellung der zuverlässigsten und einzigen qualifizierten Galliumnitrid-Hochspannungs-Halbleiter (GaN-Halbleiter) hat heute bestätigt, dass seine GaN-FETs in CORSAIRs neuem AX1600i Netzteil (Power Supply Unit (PSU, Stromversorgungseinheit) verwendet werden. CORSAIR liefert der Gamingwelt Hochleistungsprodukte, die in benutzerdefinierten PCs verwendet werden. Das neueste Produkt des Unternehmens begründet eine neue Klasse von Wechselstrom-Gleichstrom-Stromversorgungseinheiten, da erstmals GaN genutzt und eine Effizienz von 99 Prozent erreicht werden. Mit dem GaN von Transphorm wird der Stromausgang der Stromversorgungseinheit in einem um elf Prozent kleineren Gehäuse bei gleicher Temperatur um 6,5 Prozent erhöht.

GaN: Die neuen Vorteile

Für die AX1600i wird Transphorms TPH3205WS-650V-FETs für eine brückenloseTotem-Pole- Leistungskorrektur (Power Factor Correction, PFC) genutzt die Topologie, mit der das Leistungs- und Effizienzpotential von GaN ergänzt wird. Mit einem Anstieg von sechs Prozent innerhalb dieser Topologie erlangt die PSU-Effizienz von CORSAIR eine Einstufung, die mindestens 80 PLUS Titanium entspricht. [Bei früheren CORSAIR-Netzgeräten wurden Silicon-Superjunction-MOSFETs (Si-SJ-MOSFETs) in einer zweiphasigen, überlappten PFC verwendet und damit eine Effizienz von 93 Prozent erreicht.]

"Es war unser Ziel, mit einer bereits preisgekrönten PSU zu arbeiten und diese noch weiter zu verbessern", erklärte Jon Gerow, F&E Manager PSU von CORSAIR. "Wir wollten die Ausgangsleistung jedes PCs maximieren, der über ein 115V-Netz läuft. Zu diesem Zweck mussten wir innovative Methoden und Materialien verwenden. Das GaN von Transphorm hat uns schließlich die Verstärkung von Leistungsfähigkeit, Effizienz und Größe ermöglicht, die wir erreichen wollten, sowie die hohe Qualität und Zuverlässigkeit, die wir brauchten, um die AX1600i selbstbewusst unseren Kunden verfügbar zu machen."

Nach Recherchen zu den auf dem Markt erhältlichen GaN-Geräten entschied sich CORSAIR für die FETs von Transphorm, da die AX1600i damit im Vergleich zur bisherigen AX1500i neue Maßstäbe setzen konnte:

Ausgabeleistung: 1600W, Erhöhung um 6,5 Prozent

Reduzierung der Größe: 20 mm kürzer, elf Prozent kleiner

Thermische Belastung: entspricht kontinuierlicher Ausgabe von 50°C

Wahrnehmbare Geräuschbelastung: langsamerer Lüfter, weniger Lärm bei vollständiger Belastung

CORSAIR hat angemerkt, dass auch das Gehäuse von Transphorm beim Auswahlverfahren eine Rolle gespielt hat. Der TPH3205WS wird in einem allgemein üblichen TO-247-Gehäuse geliefert, womit die Komplexität des Designs etwas reduziert wird.

"Die Marke von CORSAIR basiert auf Produkten, mit denen unsere Kunden einen Wettbewerbsvorteil bekommen innerhalb und außerhalb des Gaming-PCs. Und das GaN von Transphorm hat eine Gelegenheit von unschätzbarem Wert geboten, die PSU voranzubringen sie wird damit kleiner, ruhiger, kühler und vor allem leistungsstärker", so Gerow weiter.

Kooperation: Die Transphorm-Vorteile

Transphorms Engagement für hohe Qualität und Zuverlässigkeit geht weit über die Technologie hinaus. Galliumnitrid-Geräte haben eine höhere Frequenz; manchmal sind andere Designtechniken nötig als die bei Si bisher verwendeten. Die GaN-Fachleute des Unternehmens arbeiten regelmäßig mit den Kunden zusammen, um sie zu beraten und mögliche Gelegenheiten für zukünftige Plattforminnovationen und Kundendesign-Ressourcen zu ermitteln.

Hinsichtlich des AX1600i-Projekts hat Transphorm CORSAIR während der Phasen sowohl der Prototypenerstellung als auch der Tests für die Designvalidierung unterstützt. CORSAIR hat auf die Teams von Transphorm vor Ort in Shenzhen, China, und Kalifornien, USA, zurückgegriffen.

Über CORSAIR

CORSAIR wurde 1994 gegründet und liefert hochleistungsfähige Produkte, die vor allem von PC-Gaming-Fans gekauft werden, die sich ihre PCs selbst zusammenbauen oder individuell vormontierte Systeme kaufen. Zu den preisgekrönten Produkten des Unternehmens zählen fertig montierte PCs, DDR4- und DDR3-Speicher, Computergehäuse, PC-Kühlprodukte, Gaming-Headsets, Gaming-Tastaturen, Gaming-Mäuse, Netzteile, USB-Sticks, Solid-State-Laufwerke (SSDs) und Geräte für Systemüberwachung- und steuerung.

Über Transphorm

Transphorm konstruiert und fertigt GaN-Halbleiter mit höchster Leistung und Zuverlässigkeit für Stromwandlungsanwendungen mit Hochspannung. Transphorm führt eines der größten IP-Portfolios (mit über 600 Patenten) und bringt in jeder Entwicklungsphase Innovationen auf den Weg: Design, Fertigung, Gerät, Anwendungssupport und kann so die einzigen JEDEC- und AEC-Q101-qualifizierten FETs produzieren.

