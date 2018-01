HAMBURG (dpa-AFX) - Die IG Metall Küste setzt ihre Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie des Nordens fort. Für Mittwoch hat die Gewerkschaft in Hamburg und erstmals in Schleswig-Holstein sowie in Niedersachsen und Bremen zu Arbeitsniederlegungen mit Kundgebungen aufgerufen.

Betroffen von den Ausständen sollen Hydro Aluminium (Hamburg) sowie in Niedersachsen Linde & Wiemann (Südbrookmerland), Manitowoc Crane Group und Neue Jadewerft (beide Wilhelmshaven) und Danfoss Power Solutions im schleswig-holsteinischen Neumünster sein. In Bremen sollen die Nachtschichten von Daimler , Lear und Bosch ihre Arbeit niederlegen. Die nächste Verhandlungsrunde zwischen IG Metall und Arbeitgebern ist im Norden für den 18. Januar in Bremen angesetzt.

"In den nächsten Tagen werden wir kräftig nachlegen und in allen fünf norddeutschen Bundesländern zu Warnstreiks aufrufen", kündigte IG-Bezirksleiter Meinhard Geiken an. "Die Äußerungen der Arbeitgeber zeigen, dass sie sich bisher nicht mit unseren Forderungen auseinandersetzen wollen. ... Die Beschäftigten erwarten Arbeitszeiten, die zum Leben passen."

Die Gewerkschaft fordert für die 140 000 Beschäftigten der Branche im Norden sechs Prozent mehr Geld sowie einen Anspruch auf zeitweise Reduzierung der Arbeitszeit bis auf 28 Stunden, zum Teil mit Lohnausgleich. Die Arbeitgeberseite hat bislang zwei Prozent mehr Entgelt angeboten und eine Einmalzahlung von 200 Euro.

Die Arbeitgeber warnten die Gewerkschaft vor einer Ausweitung des Tarifkonflikts. "Einlenken statt eskalieren ist das Gebot der Stunde", mahnte Nordmetall-Präsident Thomas Lambusch. Die Arbeitgeber könnten einen rechtswidrigen Tarifvertrag nicht unterschreiben, gerichtliche Auseinandersetzungen seien aber immer nur Ultima Ratio. Die Arbeitgeber forderten ihren Verhandlungspartner erneut auf, die Forderung nach einem Teilentgeltausgleich zurückzuziehen und sich auf Entgelt und Rückkehrrecht in Vollzeit zu konzentrieren. Andernfalls dürfe sich die Gewerkschaft nicht wundern, wenn mehr Unternehmen den Nutzen des Flächentarifvertrages in Frage stellten./akp/DP/zb

