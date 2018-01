Zürich - Der Kampf um Talente auf dem Schweizer Arbeitsmarkt nimmt zu. Unternehmen investieren viel, um gut ausgebildete Mitarbeiter zu gewinnen und an sich zu binden. Das sind erfreuliche Neuigkeiten - vor allem für Spezialisten. Der Swiss Job Index sowie der Confidence Index der PageGroup liefern 6 Gründe für einen optimistischen Ausblick auf den Schweizer Arbeitsmarkt:

Die Anzahl der ausgeschriebenen Stellen ist gegenüber dem Vorjahr (Dezember 2016 - Dezember 2017) um +25,3% gestiegen: Gemäss dem Michael Page Swiss Job Index (Dezember 2017) ist dies das zweite Jahr in Folge, in dem die ausgeschriebenen Stellen ein positives zweistelliges Wachstum aufweisen. Noch nie waren die Kandidaten so optimistisch: Laut dem PageGroup Confidence Index (Q4 2017) hat das Vertrauen der Arbeitssuchenden im dritten Quartal 2017 den höchsten Stand erreicht und blieb auch im vierten Quartal 2017 auf diesem Niveau. 53% der Kandidaten sind zuversichtlich, dass sie ihre allgemeine berufliche Situation in den nächsten 6 bis 12 Monaten verbessern werden. Interims- und Temporärstellen nahmen im Vergleich zum Vorjahr (Dezember 2016 - Dezember 2017) um 15,3% zu: Jérôme Bouin, Managing Director der PageGroup ...

