Die Unsicherheit am Markt für Digitalwährungen hält an. Die Kurse notieren weiter auf breiter Front im Minus. Analysten führen den Verfall auf Psychologie zurück - und auf eine globale Machtverschiebung im Krypto-Reich.

Die Unsicherheit am Markt für digitale Währungen hält an. Nachdem deren Kurse zum Wochenstart überwiegend eingebrochen waren, setzte sich der Wertverfall am Dienstag auf breiter Front fort. Auch am Mittwochmorgen notierten fast alle Währungen deutlich im Minus.

So lag der Marktführer Bitcoin weiter unter der Marke von 15?000 Dollar, mehr als 1?000 Dollar weniger als am Wochenende. Rund 21 Prozent im Minus notierte die Währung Ripple, hinter der zahlreiche Finanzinstitute stehen. Analysten führen den Verfall auf Psychologie zurück - und auf eine globale Machtverschiebung im Krypto-Reich.

Psychologisch wirkt etwa die Entscheidung des Branchendiensts Coinmarketcap nach, südkoreanische Börsen auszuschließen. Diese hatten lange deutlich höhere Tauschkurse als europäische und US-Börsen verzeichnet, was den globalen Durchschnittspreis verzerrte. Coinmarketcap hat sie nun aus der Kalkulation geworfen. Zwar sind westliche Anleger durch den Schritt kaum betroffen, da sie nicht in Südkorea handeln. Die Korrektur trieb aber viele Spekulanten zu Panikverkäufen, was die Kurse weiter drückte: ...

