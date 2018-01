Curetis / Curetis und MGI bauen strategische Partnerschaft für NGS-basierte molekulare Mikrobiologie aus . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Curetis und MGI bauen strategische Partnerschaft für NGS-basierte molekulare Mikrobiologie aus Neue Verträge über Zusammenarbeit und gemeinsame Vermarktung der Curetis-Probenverarbeitungstechnologien unterzeichnet

Zeitnahe Kommerzialisierung von NGS-basierter molekularer Mikrobiologie geplant Amsterdam, Niederlande, San Diego, USA und Holzgerlingen, Deutschland, 10. Januar 2018, 07:00 Uhr MEZ -- Curetis N.V. (das "Unternehmen" und, zusammen mit Curetis GmbH, "Curetis"), ein Entwickler von neuartigen molekulardiagnostischen Lösungen, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen seine strategische Allianz zur NGS-basierten Infektionsdiagnostik ausbaut. Curetis hat dazu eine Liefer- und Autorisierungsvereinbarung sowie einen Vertrag über eine Zusammenarbeit und Dienstleistungen mit MGI unterschrieben. MGI ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der BGI-Gruppe, einem der weltweit führenden Zentren für Gensequenzierung mit Hauptquartier in Shenzhen, Guangdong, Volksrepublik China. Die Vertragspartner beabsichtigen, die patentgeschützte Unyvero Lysator-Technologie zur Probenaufbereitung von Curetis und die Next Generation Sequencing (NGS) Technologie von MGI zu integrieren. Das Ergebnis wäre ein vollständig automatisierter Laborprozess, der die Verarbeitung jeglicher nativer klinischer Proben für die NGS-basierte Identifizierung von mikrobiellen Pathogenen und genetischen Markern für Antibiotikaresistenzen ermöglicht. Im Rahmen der Vereinbarung wird MGI Curetis unter bestimmten Voraussetzungen für den Transfer dieser fortschrittlichen Technologie und die Unterstützung bei der Integration vergüten, den Technologiezugang und die Bereitstellung von OEM Geräten und Verbrauchsmaterialien bezahlen und Lizenzgebühren für zukünftige Produktverkäufe entrichten. Weitere finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben. Darüber hinaus erwarten die Partner, dass sie ihre im September 2017 in einer Absichtserklärung vereinbarten weiteren Pläne im Rahmen ihrer strategische Zusammenarbeit umsetzen werden. Vor allem wollen sie auch die gemeinsame Entwicklung eines NGS-Tests für mikrobielle Infektionen auf der Basis der GEAR (GEnetic Antibiotic Resistance and Susceptibility) Technologieplattform von Ares Genetics GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft von Curetis, vorantreiben. Die Firmen erörtern außerdem Möglichkeiten für eine kommerzielle Zusammenarbeit, um die Marktentwicklung und Kommerzialisierung von Angeboten zur NGS-basierten molekularen Mikrobiologie in China und Europa zu beschleunigen.



"Wir freuen uns sehr über diesen nächsten Schritt in unserer strategischen Allianz mit MGI, die wir mit unserer Absichtserklärung im September vereinbart haben", sagte Dr. Achim Plum, CBO von Curetis und einer der Geschäftsführer von Ares Genetics. "Dieser Vertrag unterstreicht die Bedeutung unserer Unyvero Technologie für die effiziente und schnelle Diagnostik von Infektionskrankheiten und die Einzigartigkeit unserer Lysator-Technologie." "Mit der kürzlich begonnenen Vermarktung von zwei neuen NGS-basierten Sequenzierplattformen, der MGISEQ-2000 bzw. MGISEQ-200, sowie der modularen MGIFLP NGS-Arbeitsplatzstation haben wir gezeigt, dass wir kontinuierlich daran arbeiten, Design, Integration und Automatisierung unserer Lösungen zu verbessern und es damit unseren Kunden ermöglichen, NGS-basierte Anwendungen in ihren Labors effizient und kostengünstig zu nutzen", sagte Mr. Feng Mu, CEO und Geschäftsführer von MGI. "Wir glauben, dass unsere Kunden von der Unyvero Probenverarbeitungstechnologie von Curetis stark profitieren werden. Es handelt sich um eine Lösung, die mit jeglichem klinischen Material arbeitet und damit die NGS-basierte molekulare Identifizierung von Pathogenen und die Profilierung von genetischen Resistenzen noch schneller und einfacher macht. Wir sind überzeugt, dass sich dieser Markt sehr schnell entwickeln wird. Daher denken wir über Möglichkeiten nach, gemeinsam mit Curetis und Ares die Marktentwicklung und Kommerzialisierung unserer Angebote für die molekulare Mikrobiologie in China und Europa voranzutreiben." "MGI ist ein Pionier bei der Anwendung von NGS-basierter Infektionsdiagnostik, wenn es um die Prozessintegration, Automatisierung und Rentabilität geht", sagte Dr. Oliver Schacht, CEO von Curetis. "Daher ist MGI ein hervorragender und strategisch wichtiger Partner für uns. Die Zusammenarbeit eröffnet neue kommerzielle Möglichkeiten für unsere Unyvero- und unsere GEAR-Technologie." ### Über MGI MGI (MGI Tech Co., Limited) ist Teil der BGI Group, einer der weltgrößten Genomik-Organisationen. BGI Group wurde 1999 mit der Vision gegründet, die Genomik zum Wohl der Menschheit anzuwenden und wächst seither exponentiell. Mit einem Fokus auf Forschung und Anwendungen in den Gebieten Gesundheitswesen, Landwirtschaft sowie Natur- und Umweltschutz kann BGI eine beträchtliche Erfolgsbilanz von innovativer, hochkarätiger Forschung vorweisen. BGI betreibt darüber hinaus im Regierungsauftrag die Nationale Genbank Chinas (China National Genome Bank). MGI widmet sich der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Instrumenten, Reagenzien, Geräten und Assays durch Innovation und Kooperation. Nach der Akquisition von CGI (Complete Genomics Incorporation) hat MGI CGIs Technologie in kürzester Zeit integriert und eine Serie von Sequenziergeräten entwickelt, darunter BGISEQ1000, BGISEQ500 und MGISEQ50. MGIs Mission ("Make Great Instrument and Make It Smart") ist es, wegweisende Instrumente intelligent zu entwickeln und damit in Echtzeit einen umfassenden digitalisierten Blick auf Lebewesen zu ermöglichen und so die Biowissenschaften, insbesondere die Genomik und Proteomik, voranzutreiben. Über Curetis und Ares Genetics Curetis ist ein 2007 gegründetes Molekulardiagnostikunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung von verlässlichen, schnellen und kosteneffizienten Produkten für die Diagnostik von schweren Infektionskrankheiten konzentriert. Die Diagnostiklösungen von Curetis ermöglichen die Schnellbestimmung von Krankheitserregern und Antibiotikaresistenzmarkern binnen weniger Stunden. Andere derzeit verfügbare Techniken benötigen dafür Tage oder Wochen. Das Unternehmen hat bis dato EUR 44,3 Millionen in seinem Börsengang auf der Euronext Amsterdam und Euronext Brüssel, sowie mehr als EUR 63,5 Millionen an private equity Mitteln eingeworben. Darüber hinaus hat Curetis mit der EIB eine Fremdkapital-Finanzierungslinie über bis zu EUR 25 Millionen abgeschlossen. Firmensitz ist Holzgerlingen bei Stuttgart. Curetis hat internationale Kooperationsvereinbarungen mit Heraeus Medical, mit Pharmaunternehmen, sowie Vertriebsvereinbarungen für sein Unyvero System in vielen Ländern Europas und des Nahen Ostens sowie Asien abgeschlossen. 2017 gründete Curetis Ares Genetics GmbH, eine hundertprozentige Tochterfirma der Curetis GmbH in Wien, Österreich. Ares Genetics soll die Forschungs- und Entwicklungsmöglichkeiten und das darauf aufbauende wissenschaftliche und geschäftliche Potenzial der GEAR-Akquisition aus dem Jahr 2016 für die gesamte Curetis-Gruppe maximal nutzbar machen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.curetis.com (http://www.curetis.com) Curetis Rechtlicher Hinweis Diese Pressemitteilung ist weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren und sollte, weder ganz noch teilweise, als Grundlage einer Investitionsentscheidung in Curetis angesehen werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind sorgfältig ermittelt worden. Curetis trägt und übernimmt jedoch keine Haftung jedweder Art für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Curetis übernimmt keine wie auch immer geartete Verpflichtung, Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen. Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" sind oder als solche aufgefasst werden könnten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können anhand der Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie "glauben", "schätzen", "vorhersehen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "könnten" oder "sollten" erkannt werden, und enthalten Aussagen von Curetis zu den beabsichtigten Resultaten ihrer Strategie. Naturgemäß beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Unsicherheiten und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie künftiger Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse von Curetis können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen vorhergesehenen Ergebnissen abweichen. Curetis übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Curetis Kontakt Curetis

