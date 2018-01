Moneycab.com: Herr Renggli, Sie sind im Herbst letzten Jahres mit dem EY Entrepreneur of the Year-Award in der Kategorie Family Business geehrt worden. Herzliche Gratulation dazu. Was bedeutet die Auszeichnung für Sie und das Unternehmen?

Max Renggli: Die Auszeichnung ist eine grosse Wertschätzung an einen echten unternehmerischen Leistungsausweis, den man aber nur erbringen kann, wenn das Umfeld stimmt. Deshalb danke ich vor allem meiner Familie, den Kunden und Partnern und natürlich den engagierten Mitarbeitenden.

Sie leiten das Familienunternehmen seit 1991 in vierter Generation. Sie zählen zu den Pionieren des Minergie-Standards, als Visionär des Holzsystembaus und beschäftigten heute über 200 Mitarbeitende. Welche Faktoren haben diesen Erfolg möglich gemacht?

Besondere Bedeutung für unseren Erfolg hat für mich unsere starke Mannschaft. Sie haben über die Jahre gelernt, sich an den Zeichen der Zeit zu orientieren, übernehmen eine hohe Eigenverantwortung und identifizieren sich stark mit der Firma. Dabei ist es eine der Grundvoraussetzungen, die Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen sich Mitarbeitende weiterentwickeln können und wollen.

Sie haben damals bei der Übernahme des Unternehmens die Sägerei eingestellt und wenig später den Holzsystembau eingeführt. Welche Überlegungen standen diesem Entscheid zu Grunde?

Als ich mit meinem Bruder damals die Firma von den Eltern übernahm, hatten wir die Vision, ökologisch hochwertige Qualitätsbauten zu erstellen. Dies war zu einer Zeit, als unsere Mitbewerber sich nach deutschem Muster einen Preiskampf lieferten und ihre Leistungen immer weiter unterboten. Wir wollten das nicht und folgten unserer Vision, uns auf Vorfertigung und gute Architektur zu konzentrieren - dies hiess in Konsequenz, die Firma radikal umzubauen und komplett neu aufzusetzen.

Heute gehört die Renggli AG zu den führenden Anbietern des Holzsystembaus in der Schweiz. Wie haben sich der Holzhausbau und die Vorfertigung weiterentwickelt?

Die Schweizer Holzbauindustrie hat in den letzten 20 Jahren eine enorme technische Entwicklung erlebt. Der Fortschritt betrifft etwa den Tritt- oder Luftschall und die Brandsicherheit. Zusammen mit der Optimierung der Vorfabrikation führt dies dazu, dass Holz heute in jeder Beziehung konkurrenzfähig ist. Zudem hat die Digitalisierung im Zuge der technischen und konstruktiven Weiterentwicklung früher eingesetzt als in den anderen Hochbausparten.

Welche Vorzüge hat der Holzsystembau?

Holz hat den grossen Vorteil, dass es in der Vorfertigung, wie wir sie ausführen, eine trockene und rasche Bauweise erlaubt. Eine Überbauung ist dann leicht in sechs bis acht statt in zwölf Monaten fertig. Gerade wenn man in dichten Quartieren baut oder im bewohnten Zustand saniert, ist das äusserst relevant. Zusätzlich zur kürzeren Arbeitszeit auf der Baustelle profitieren Anwohner und Nutzer der Gebäude - denn viele Bauprojekte in Holz können sogar unter Betrieb ausgeführt werden - von den geringen Bauemissionen wie Lärm und Schmutz.

Die industrielle Vorfertigung erlaubt eine Präzision im Millimeterbereich und sorgt aufgrund der wetterunabhängigen Produktion für eine hohe Ausführungsqualität und Terminsicherheit. Zudem schätzen die Nutzer den hohen Wohnkomfort.

Und welches sind die Vorteile des Baustoffes Holz, besonders im Bereich der Niedrigenergiebauweise?

In Bezug auf die ökologische Sinnhaftigkeit des Materials zählen zwei entscheidende Fakten: Holz ist ein nachwachsender Rohstoff und bindet CO2. Dies sorgt per se für eine bessere Energiebilanz des Baustoffs. Sein energetischer Vorteil ...

